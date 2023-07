Sommerferien til Italien tog natten til tirsdag en uhyggelig drejning for Lars Andersen og hans familie.

For da mørket faldt på, begyndte små haglkugler stille at falde ned på deres campingvogn.

»Men det endte så med at blive så voldsomt, at der fløj haglkugler på størrelse med tennisbolde ned,« siger Lars Andersen.

Familien på seks samlede sig derfor i campingvognen, der dog ikke overlevede det italienske uvejr.

»Den er totalt smadret. Der er buler fra ende til anden, og taglugerne krakelerede, så nu sover vi med en presenning over campingvognen,« siger Lars Andersen.

Taglugerne i familiens campingvogn overlevede ikke nattens uvejr. Foto: Privat Vis mere Taglugerne i familiens campingvogn overlevede ikke nattens uvejr. Foto: Privat

Foruden skaderne på familiens feriehjem, er airconditionen gået i stykker, ligesom deres bil ikke længere er til at køre i.

»Vores bil har også fået buler, og ruden er helt smadret. Vi har det okay, men vi må på en bus hjem,« siger Lars Andersen, der ligesom mange andre danskere venter på at blive hentet hjem fra området.

Der er nemlig mere end 700 danskere, der ligesom Lars Andersen og familien, har forsøgt at komme igennem til SOS International i løbet af natten til tirsdag for at få hjælp.

Det var kæmpe haglkugler, der natten til tirsdag faldt ned over Gardasøen. Foto: Privat Vis mere Det var kæmpe haglkugler, der natten til tirsdag faldt ned over Gardasøen. Foto: Privat

Tvangsforlænget ferie

Og hjælpen håber familien snart at få.

De skulle nemlig have vendt retur til Danmark allerede søndag, men nu er deres ferie ufrivilligt blevet forlænget som konsekvens af det voldsomme uvejr.

Og det skaber især problemer for Lars Andersens kæreste, Sanne Jochumsen, der skal åbne sin frisørsalon i starten af august.

»Det betyder, at jeg må åbne senere og potentielt skal flytte de kunder, der allerede har booket en tid,« siger Sanne Jochumsen, der også er noget rystet efter oplevelsen.

Familien på seks må tage et par dage mere i Italien. Foto: Privat Vis mere Familien på seks må tage et par dage mere i Italien. Foto: Privat

»Jeg har aldrig oplevet noget som dette, men jeg er lykkelig for, at vi alle er uskadte.«

Selvom familiens ferie blev afbrudt og dernæst forlænget af det voldsomme vejr, forsøger de dog at få det bedste ud af Italien, der trods alt lover et mere roligt vejr de næste par dage.

»Så længe vejret er godt, er humøret det også,« siger Lars Andersen.