På campingpladser landet over står mange indehavere lige nu i et svært dilemma:

Skal vi åbne pladsen til sæsonåbning som sædvanlig, eller skal vi holde lukket?

Dilemmaet er opstået, fordi statsminister Mette Frederiksen på sit pressemøde mandag opfordrede danskerne til at droppe påskeferien i sommerhus af frygt for, at endnu flere bliver smittet med coronavirus.

Men på campingpladserne er de i tvivl om, hvad det betyder for dem.

Her savner mange plads-ejere en mere klar melding fra myndighederne.

»Gennemsigtigheden står af, når man ikke melder helt klart ud, som man har gjort det med frisører, restauranter og hoteller, for vi ved ikke, hvordan vi står i forhold til kompensation, siger ejeren af Jambo Feriepark ved Saltum i Nordjylland, Carsten Egelund, til dr.dk.

Her har man tolket statsministeren ord sådan, at man nu holder helt lukket.

På Nyborg Camping er ejer Tina Jensen også i tvivl, men her har man valgt at gøre klar til sæsonåbning på fredag.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Dog forbereder ejerne sig på at lave begrænsninger, når campisterne skal bruge fælles faciliteterne.

Også på Løgismose Strandcamping på Vestfyn og Grønnehave Strand Camping i Nyborg vælger man at åbne pladserne.

En af grundene er, at pladserne har kontrakt med en række fastliggere.

De gæster, der vælger at trodse corona-varslerne og alligevel drage afsted med campingvogn, må dog forberede sig på, at ejerne holder nøje øje med, om de overholder restriktionerne fra myndighederne om at holde afstand.