Der ser ud til at blive godt fyldt op på de danske campingpladser. Igen i år.

»Vi har afvist rigtig mange, der gerne ville have en sæsonplads eller en forsæsonplads, og havde vi haft pladser til dem, havde vi formentlig solgt det dobbelte,« siger Anders Gustafsson eksempelvis.

Han er ejer af Stensager Strand Camping ved Kolding, og her tegner det ifølge Jyskevestkysten til et stort rykind af danskere i år.

På campingpladsen ved Binderup Strand vurderer ejeren en stigning på 10-15-20 procent flere gæster.

Har coronarestriktionerne fået dig til at holde campingferie?

Samme budskab lyder fra flere andre campingpladser i det sydøstjyske område, hvor coronarestriktioner igen ser ud til at holde mange danskere inden for landet grænser i løbet af sommerferien.

Her lyder det også fra Hejlsminde Strand Camping og Grønninghoved Strand Camping, at der »ikke er mange pladser tilbage« samt at der er »rift om pladserne«. Kun campingpladser, der har specialiseret sig i eksempelvis tyske gæster – som Gl. Ålbo Camping – regner med en noget mere »stille og rolig« sommer.

Allerede sidste år var der også pres på de danske campingpladser.

Her steg antallet af overnatninger på landets campingpladser med 317.000 i juni, juli og august, hvor der samlet var 7,8 millioner overnatninger. Det svarede til en stigning på fire procent i forhold til 2019.

Sidste år var langt de fleste campinggæster danskere. Sådan kan det også blive i år. Foto: Simon Bohr Vis mere Sidste år var langt de fleste campinggæster danskere. Sådan kan det også blive i år. Foto: Simon Bohr

Og med lukkede grænser var det ikke mindst danskerne, der med fire ud af fem overnatninger trak det store campinglæs.

Så ser det ud til at fortsætte i år. Som sekretariatschef Maria Nielsen fra DK-Camp, som med flere end 220 selvstændige campingpladser er Danmarks største sammenslutning af slagsen, har sagt til B.T.:

»Vi har høje forventninger til den her sæson. For det første blev der sidste år solgt rigtig mange campingvogne til danskere. Og når man har gjort den investering, gør man jo også brug af den,« har hun sagt:

»Hele trenden med outdoor-liv og med at søge tilbage til naturen, det mere enkle og at gøre noget sammen med familien var i gang allerede før corona kom. Men corona har helt sikkert hjulpet til med at speede den proces op. Og det kan man også mærke på campingpladserne.«