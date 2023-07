Hvis du er under 21 år, bliver det ikke på campingpladsen CampOne i Skagen, at du kan nyde en af de mest hypede sommeruger.

For de har sat en aldersgrænse på 21 år, skriver DR.

»Førhen har det været en katastrofe. De unge mennesker får drukket mere, end de kan tåle. Der er råben, opkast, musik og kasten med glas,« fortæller lejrchef Tina Sørensen.

Hun understreger over for mediet, at det er fair, de unge vil more sig, men at de gerne ser, at det er voksne og børnefamilier, der prioriteres på pladsen.

Er det fair, at unge under 21 ikke må være på CampOne i Skagen-ugen?

Det er dog kun i denne uge, at reglen om aldersgrænsen gælder.

Uge 29 er kendt under navnet 'Hellerup-ugen.' Her valfarter unge, festglade danskere mod Skagen og slår sig løs.

Blandt andet er Ruths Hotel omtalt som de kendte og riges stamsted i Skagen-ugen. Her er hotellet berygtet for at være trækplaster for velhavende nordsjællændere, luksusbiler og champagnesprøjt.

Politiet vil være til stede hele ugen.

»Vi er selvfølgelig til stede, for vi kender den jo hvert år. Derfor prøver vi altid at være forebyggende ved at være til stede, da det faktisk er det, som virker bedst,« fortæller vagtchef Poul Fastergaard til TV 2 Nord.