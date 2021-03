Campister landet over har gennem en lang og kold vinter set frem til netop denne weekend - tidspunktet lige op til påske, hvor bommen endelig går op til deres yndlings-campingplads.

På Grønnehave Strand Camping ved Nyborg var der fredag da også kø fra morgenstunden for at komme ind og tage hul på sæsonen 2021.

Indehaverne af den smukt beliggende plads direkte til vandet og med Storebæltsbroen lige ud for næsetippen valgte derfor at ‘tyvstarte’ en smule, så de mest utålmodige gæster forventningsfulde kunne køre ind lidt før klokken 10.

»Det er jo ligesom juleaften i dag. Folk har glædet sig til at indlede sæsonen. Jeg ville faktisk have taget et billede af den lange kø af biler, der holdt og ventede udenfor, inden vi åbnede, men vi har haft travlt, så det nåede jeg ikke,« fortæller Søren Jydholm Jørgensen, som sammen med sin mand Troels er indehaver af pladsen.

Søren Jydholm Jørgensen tør godt spå, at parret går en travl sæson i møde.

Danskernes interesse for at campere eller bo i en campinghytte er nemlig stærkt stigende. Hvilket sidste år, da corona-pandemien satte ind, langt hen ad vejen kompenserede for de hundredtusindvis af manglende udenlandske turister, der normalt har Danmark som foretrukket ferieland, men som på grund af corona var nødt til at blive hjemme.

»Jeg tror på, at vi ser frem til en forrygende sæson. Særligt hvis man får lavet vaccinepasset, som også gælder for turister udefra. Det er klart, at hvis vi kan få tyskerne tilbage, så vil vi virkelig kunne mærke det,« siger Søren Jydholm Jørgensen.

»Vi har 200 pladser, og cirka halvdelen er for fastliggere, mens den anden halvdel er til transitgæster. I 2019 var 46 procent af vores transitgæster tyskere. Sidste år havde vi af gode grunde stort set kun danskere inde,« siger han.

Danmark er det land i Europa, der har flest campister i forhold til indbyggertallet. En tredjedel af alle danskere camperer hvert eller hvert andet år. Foto: Simon Bohr Vis mere Danmark er det land i Europa, der har flest campister i forhold til indbyggertallet. En tredjedel af alle danskere camperer hvert eller hvert andet år. Foto: Simon Bohr

Næst efter tyske turister er hollændere, nordmænd og svenskere normalt de udlændinge, der er flest af på danske campingpladser.

På trods af corona gik det samlede antal overnatninger på campingpladserne i Danmark i sidste års højsæson op med fire procent i forhold til året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallet dækker dog over meget store udsving fra plads til plads, idet f.eks. Fyn og øerne slog alle rekorder, mens campingpladserne i og tæt på de større byer havde det svært.

»Man gik voldsomt tilbage på antallet af udlændinge, men det blev opvejet af, at langt flere danskere camperede. De pladser, der retter sig mod blandt andet tyskere og hollændere, var selvfølgelig meget hårdt ramt. Mens andre pladser havde den bedste sæson nogensinde,« siger Maria Nielsen, sekretariatschef i DK-Camp, som med flere end 220 selvstændige campingpladser blandt medlemmerne er Danmarks største sammenslutning af slagsen.

Ligesom indehaver af Grønnehave Strand Camping Søren Jydholm Jørgensen tror også Maria Nielsen på en travl sæson på de hjemlige pladser.

»Vi har høje forventninger til den her sæson. For det første blev der sidste år solgt rigtig mange campingvogne til danskere. Og når man har gjort den investering, gør man jo også brug af den. Derudover ser det - i al fald lige i øjeblikket - ikke så godt ud med hensyn til at kunne køre frit over grænserne og ud af landet,« siger sekretariatschefen.

Maria Nielsen peger også på, at tendensen med at søge tættere på naturen er stigende.

»Hele trenden med outdoor-liv og med at søge tilbage til naturen, det mere enkle og at gøre noget sammen med familien var i gang allerede før corona kom. Men corona har helt sikkert hjulpet til med at speede den proces op. Og det kan man også mærke på campingpladserne,« siger hun.

Salget af nye og brugte campingvogne i Danmark gik i 2020 frem med 12 procent i perioden fra januar til august i forhold til året før, mens salget af nye og brugte autocampere steg med 10 procent.

Der er flere end 140.000 registrerede campingvogne herhjemme.

