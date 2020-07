24.300 kroner lige ud af vinduet.

Sådan ser virkeligheden ud for Hans Henrik Davidsen, der er havnet i kløerne på udlejningsfirmaet Camper World.

»Det er brandærgerligt at miste så mange penge,« siger han til B.T.

Hans Henrik Davidsen havde lejet en autocamper og skulle på ferie i uge 30 og 31. Men så tikkede der en ildevarslende besked ind fra Camper World.

'Grundet covid-19 har det ikke været muligt at få de bestilte campere hjem, og vi ser os derfor nødsaget til at lukke ned for sæsonen, før den overhovedet er gået i gang.'

'Det kan slet ikke beskrives, hvor meget vi beklager at måtte melde dette ud så kort tid før ferien.'

Men bag den besked gemmer der sig en langt værre sandhed.



Hovedselskabet bag Camper World har nemlig været under konkurs siden januar. Og i et underselskab, Salgsselskabet Camperworld A/S, er direktøren smuttet og har efterladt et stort rod.

Og dertil kan man lægge, at bestyrelsesformanden i begge selskaber, Brian Bo Clemens, har et hav af konkurser bag sig.

Dermed tyder alt på, at Hans Henrik Davidsen og de mange andre danskere, der har bestilt en autocamper, ikke får en eneste krone tilbage.

»Jeg tænker, at den slags mennesker ikke tænker på, at der er børnefamilier og pensionister, som har sparet op i et år eller mere for sådan en tur. De her mennesker skal stoppes og ikke have lov til at udføre de her numre igen og igen. Jeg har intet tilovers for den slags mennesker,« siger Hans Henrik Davidsen.

1. juli oprettede Hans Henrik Facebook-gruppen 'Snydt af Camperworld', og den har i dag 89 medlemmer, som alle er blevet snydt for et betydeligt beløb af Camper World.

»Jeg oprettede gruppen, fordi jeg læste på Trustpilot, at børnefamilier var blevet snydt. Der var en, der skrev, at det var svært at forklare sine tre børn, at de ikke kom på sommerferie i år. Det rørte mig dybt.«

»Jeg bliver allermest rasende over den ignorance, der foregår fra camperworlds side. Jeg bliver også rasende over, at der er så mange, der er blevet snydt. Specielt da jeg fandt ud af, at det ikke er første gang, at de her mennesker snyder folk. Jeg ser ikke mig selv som et offer, men der sidder nogen, der ikke har råd til andet i år, og det tænder mig fuldstændig af, for at sige det mildt,« afslutter Hans Henrik Davidsen.

B.T. har over flere dage forsøgt at få en kommentar fra Brian Thaysen, hans advokat og Brian Bo Clemens – foreløbigt uden held.