Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun troede, der var tale om en regnefejl, men den var god nok. Danskerne er endnu vildere med camping, end de var sidste år.

Landsformanden i interesseorganisationen Dansk Camping Union (DCU), Anne-Vibeke Isaksen, fortæller til DR, at på de 20 campingpladser, unionen selv driver, er bookingerne for juli 28 procent foran rekordåret 2021.

Og det kan blive vildere endnu, for det er kun et øjebliksbillede, forklarer hun.

»Danskerne har virkelig taget camping til sig og fundet ud af, at det er en ferieform, som gør os godt, men også rent praktisk kan lade sig gøre, fordi vi har rigtig mange campingmuligheder lige uden for vores dør, når vi kører hjemmefra,« siger Anne-Vibeke Isaksen.

I slutningen af maj fortalte hun til B.T., at det formentlig er krigen i Ukraine og den øgede inflation, der har fået flere til at fravælge charterferien til fordel for en tur på camping- eller shelterpladser.

Og fremtidsforsker Anne Skare Nielsens spådom er, at det er en tendens, der er kommet for at blive.

»Vi gider ikke længere eskapisme-turismen, hvor vi er i en boble og bare sidder og spiser pomfritter og leger, at vi er kulturelle,« siger hun og fortsætter:

»Tidligere har camping ikke nødvendigvis været noget, man pralede med at skulle i ferien. Men i dag er det også en udstyrssport, man virkelig kan gå op i og bruge meget af sin fritid på, og som vi vil se meget mere til i fremtiden. Både den eksklusive og den mere primitive udgave.«