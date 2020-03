Efter tre måneders udstationering skulle Camilla Schouw Broholms mand i denne uge have været hjemvendt til Danmark. Men det har coronaepidemien fået sat en stopper for.

Forsvaret tør nemlig ikke sende soldaterne hjem på orlov og ferie. Det skriver de på deres hjemmeside.

Sker det, vil hele missionen nemlig skulle afbrydes.

Selvom Camilla er forstående overfor situationen, gør det alligevel ondt ikke at skulle se manden.

»Han skulle have været hjemme i ti dage, og vi skulle have fejret hans 30-års fødselsdag med familien. Det gør ondt.«

Og mandens orlov havde da også været tiltrængt for familien. Sammen har de nemlig en to-årig datter.

»Det havde været dejligt med lidt ekstra støtte i hverdagen og lidt voksenkontakt, så man kunne tale om de ting, der sker i verden. Men også samværet mellem far og datter,« fortæller Camilla.

Heldigvis opfandt familien en lille leg, der skulle opretholde relationen mellem far og datter under udstationeringen, og den er nu blevet særlig vigtig for familien.

»Før han tog afsted, købte vi en kaninbamse til min datter og til min mand. Når de facetimer, fortæller de hinanden, hvad kaninen har lavet.«

Men det har alligevel sin pris, at manden nu må vente med at se familien.

»Han ser jo ikke alle de hverdagsting, vi klarer herhjemme. Vores datter begynder at få mere og mere sprog. Det betyder meget, og han synes også, det er ærgerligt.«

Datteren er dog så lille, at hun ikke forstå, hvornår hendes far kommer hjem. Faktisk ved hun det ikke. Og det gør Camilla Schouw Broholm heller ikke med sikkerhed.

Hvis mandens første orlov ikke bliver udsat til for eksempel april, kommer han måske først hjem til maj, hvor han har sin anden orlov.

»Jeg tør ikke være optimistisk, hvad det angår. Jeg tror ikke på, han kommer hjem før maj. Så vil jeg hellere blive positivt overrasket.«

Faktisk havde Camilla heller ikke regnet med, at manden kom hjem i dag, for da coronaepidemien tog til i Danmark, kunne hun godt se, hvor det bar hen ad.

»Jeg blev ikke overrasket, da han ringede for en uge siden og sagde, at han ikke kom hjem alligevel. Vi må alle ofre noget, for at det ikke koster flere ofre. Derfor håber jeg, at folk tager det her seriøst.«