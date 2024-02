Fredag aften udviklede sig til et regulært mareridt for Camilla Feldschau Petersen og hendes datter Jasmin Feldschau Bondo Eriksen.

Hun var til 30-års jubilæum og julefrokost på Marienlyst Strandhotel i Helsingør, da hun klokken 18:30 fik en mail fra boligorganisationen Boliggården.

I mailen stod, at Camilla Feldschau Petersen og andre beboere skulle til et hasteindkaldt møde klokken 20 hos Boliggården.

Mødet fandt sted på baggrund af en undersøgelse af konstruktionen i boligområdets toplansboliger, som Camilla Feldschau Petersen på 40 år og datteren på 15 år bor i.

»Jeg var på hotellet i Helsingør, så min datter tog med de andre beboere til mødet,« siger Camilla Feldschau Pedersen, der også har talt med Helsingør Dagblad, og tilføjer:

»Efter otte minutters møde ringede min datter og sagde, at de havde fået at vide, at vi skulle bo på hotel natten over, fordi det var konstateret, at der var fundet fejl i konstruktionen, der betyder, at der er fare for, at bygningerne styrter sammen.«

'Enormt kaotisk'

Camilla Feldschau Petersen skyndte sig ned i receptionen for at booke et værelse til dem begge.

»Det var enormt kaotisk. Jeg var ked af det og frustreret. Jeg brød helt sammen fredag aften,« siger hun.

Hun havde en masse tanker, der strømmede gennem hendes hoved.

»Det værste var den store usikkerhed med, hvad der skulle ske. Hvad med min datters skole mandag? Hvad med madpakken? Hvor hurtigt kan vi få en bolig? Og hvem betaler for en ny bolig,« siger hun.

Lørdag morgen skrev hun med de andre beboere på Stævnen, og hun kunne forstå, at Marienlyst Strandhotel ikke var et af de hoteller, Boliggården ville betale for.

Camilla Feldschau Petersen har dog været så heldig, at hendes tante og onkel er på ferie, og de kan derfor låne deres lejlighed ind til i næste uge, hvor de kommer hjem fra ferien.

»Vi har været ude ved vores hjem og hentet noget tøj, vi kan bruge. Men alle vores andre ting er i huset, der er i fare for at styrte ned,« siger hun.

Søndag aften har hun så fået en ny besked fra Boliggården.

Her står, at det kun er fagprofessionelle, der må gå ind i boligen og hente ting.

'Vi fraråder derfor stadig på det kraftigste, at du opholder dig i boligen eller henter yderligere effekter. Der er derfor af sikkerhedshensyn ingen adgang til boligen foreløbigt,' står der i beskeden.

Gik i panik

Camilla Feldschau Petersen gik helt i panik, da hun fik beskeden.

»Jeg går jo i panik, når jeg får sådan en besked. Vi har jo kun hentet tøj, så det hele er virkelig usikkert lige nu,« siger hun.

I beskeden står også, at Boliggården kun betaler for overnatningen andre steder frem til tirsdag, og folk skal derfor kontakte deres forsikringsselskaber for at spørge ind til dækningen af at blive genhuset.

»Mandag må jeg snakke med forsikringsselskabet og spørge, hvor vi står. Det er virkeligt et kaos,« siger hun.

B.T. har søndag aften bedt Dorte Christensen, der er kommunikationschef i Boliggården, om en kommentar, men hun er ikke vendt tilbage.

Til Helsingør Dagblad siger hun dog, at Boliggården mandag vil kontakte samtlige beboere i Stævnen for at sikre sig, at alle bliver hjulpet med genhusning.

»Lige nu er Boliggårdens fulde fokus på evakueringssituationen og genhusning af beboerne,« siger Dorte Christensen til det lokale medie.