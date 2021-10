Igen og igen indtaster 26-årige Camilla Thomassen nummeret til lægevagten.

Og igen og igen oplever Camilla, at opkaldet afvises, alt imens hun kan se sin lille datter blive dårligere og dårligere.

Søndag morgen har Camilla Thomassen forsøgt at komme igennem til lægevagten i Region Sjælland 154 gange uden held.

»Jeg synes, det er helt vildt dårligt,« siger Camilla Thomassen, der er tydeligt frustreret.

Hun har hele natten våget over sin 16 måneder gamle datter, der er hårdt ramt af RS-virus.

Den lille pige har haft over 40 i feber i tre dage, spiser og drikker næsten ikke, og de våde bleer bliver færre og færre.

Samtidig har Camillas datter det, der hedder indtrækninger, der betyder, at hendes datter har vejrtrækningsbesvær.

Derfor afgjorde en læge også lørdag aften efter en videokonsultation, at Camillas datter skulle indlægges.

Camilla havde gentagne gange ringet til lægevagten både fredag og lørdag og ventet op mod en time i kø.

Da hun endelig kom i gennem og kom til at tale med læge, blev det vurderet, at hendes datter skulle indlægges, men endnu engang oplevede Camilla, at systemet svigtede.

Henvisningen til indlæggelsen blev aldrig sendt videre i systemet, og da Camilla selv prøvede at ringe til børneafdelingen fik hun at vide, at at hospitalet lige nu har så mange børn med RS-virus indlagt, at de ikke ville tage mod Camillas datter uden en henvisning fra lægevagten.

Camilla forsøgte at ringe tilbage til lægevagten, men det lykkedes hende ikke at komme igennem på telefonen.

Og søndag morgen var telefonerne så helt lukkede.

Lægevagten i Region Sjælland oplyser søndag morgen til B.T., at de er blevet ramt af et større nedbrud, og at telefonerne til Lægevagten har været nede siden 7.45.

Regionen kan endnu ikke oplyse, hvornår telefonerne virker igen, men understreger, at man arbejder på højtryk for at løse problemet.

Det er nummeret til Lægevagten, hovednummeret til regionens sygehuise og nogle interne telefonnumre, der er påvirkede.

112 virker fortsat, men det nummer skal man dog ikke ringe til, hvis man skulle have haft fat i lægevagten, understreger regionen.

Man skal i stedet søge mod lægevagten ved nærmeste sygehus, hvor de er klar til at tage mod borgerne.

B.T. afventer en kommentar fra regionen til sagen om de problemer, Camilla har haft henover weekenden i forhold til at komme i kontakt med lægevagten.

