Camillas kæreste stiftede gæld i hendes navn og sendte hende i RKI. Det blev opdaget ved et tilfælde.

Det har taget Camilla Michelle Rasmussen næsten to år med advokat, retsmøder og afhøringer ved politiet at rede sig ud af det rod, som kæresten havde skjult for hende.

Hun opdagede ved et tilfælde, at kæresten havde lånt penge i hendes navn, da der en dag lå et brev fra Telia i postkassen. Her stod der, at Telia manglede indbetalinger for en iPhone og MacBook købt på afbetaling.

Da Camilla spurgte kæresten, om det var ham, benægtede han til en start, indtil Camilla fik dokumenter tilsendt fra Telia med hans underskrift.



Parret bliver dog sammen og bliver enige om, at få en advokat indover, der skal sørge for, at gælden vil stå i kærestens navn og ikke i Camillas.

»Jeg sagde til ham, at vi nok skulle finde ud af tingene sammen. På det tidspunkt havde jeg ingen ide om omfanget, så jeg stillede bare som betingelse, at han betalte lånene tilbage selv,« siger hun til Fyens.

Dog var mobilen og computeren kun toppen af isbjerget. Da Camilla Michelle Rasmussen er i København, opdager hun, at kæresten har hævet penge fra hendes konto. Det blev dråben.

Samme dag opsagde hun lejligheden og slog op, men det stoppede ikke Camillas problemer. Under nedpakningen af den fælles lejlighed fandt hun en pose i kælderen fyldt med rykkere og regninger i hendes navn.



Camilla Michelle Rasmussens kæreste havde optaget gæld i hendes navn for 200.000 kroner, hvilket havde sendt hende i RKI. Først nu - to år efter - er hun ude og gælden er nu hans. Kæresten forklarede i retten, at hans handlinger skyldtes en narkogæld.