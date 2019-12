Camilla Gabriel Andersen elsker december og julen så meget, at hun hver morgen i årets 12. måned spiser en speciel sund udgave af risalamande med kirsebærsovs på.

Men hvor en god jul ofte kulminerer med en juleaften i familiens nærvær, så ser Camillas julemiddag meget anderledes ud.

Hun får nemlig 11 mere eller mindre fremmede mennesker på besøg i den 32-årige kvindes lejlighed i Viborg.

Der er en rumæner. En kok. Et ægtepar. Et par enker. Og så et par singler.

Ingen af dem kender hinanden, men alle har én ting tilfælles:

Skulle de ikke være hos Camilla, ville de sidde alene derhjemme juleaften.

»Jeg læste tilfældigvis en historie om, at mange sidder alene juleaften, og gennem mit frivillige arbejde som besøgsven har jeg fundet ud af, hvor meget det giver at hjælpe andre,« fortæller Camilla Gabriel Andersen til B.T.

Derfor foreslog hun idéen til sine to venner: lad os holde en juleaften, hvor vi inviterer en masse fremmede personer herhjem.

Og de var friske på den juleaften, så gennem en lokal Facebook-gruppe og Røde Kors har man i alt samlet 11 personer, der skal holde jul hjemme hos Camilla.

»En af dem er endda uddannet kok, så han kommer allerede klokken 11 og hjælper med den mad, som vi har fået sponsoreret fra et cateringfirma,« fortæller hun.

Resten af flokken kommer klokken 17.

En af dem er en rumænsk kvinde, der har boet i Danmark i mange år, men som ellers ville sidde alene tirsdag aften, fordi hun ikke har sin datter.

Normalt ville hun være en del af den statistik, der i 2017 viste, at 13.000 personer hvert år holder jul med sig selv, men nu skal hun sidde om bord med en masse mennesker, som hun aldrig har mødt.

Og det er Camilla særdeles spændt på.

»Jeg har så mange sommerfugle i maven. Jeg er simpelthen så spændt. Og så glæder jeg mig til at lære dem alle at kende og høre en masse livshistorier,« siger hun.

Juletræet til morgendagens specielle juleaften Vis mere Juletræet til morgendagens specielle juleaften

I alt bliver Camilla og co. 14 mennesker fordelt på otte kvinder og seks mænd, der spreder sig i alderen 29 til 78 år.

Og det er bestemt ikke det eneste sted i landet, at der tirsdag aften vil sidde en håndfuld mennesker sammen og nyde flæskesteg og/eller and, selvom de ikke kender hinanden.

DR skrev nemlig i sidste uge, at Røde Kors har haft særdeles stor succes med tiltaget 'Julevenner', hvor fremmede kan melde sig og blive matchet til at holde jul sammen.

Over 500 danskere har nemlig meldt sig som enten værtsfamilie eller gæst, og det tal er næsten dobbelt så stort som i 2018.

Også hos Camilla har hun mærket den store interesse.

»Jeg har måttet sige nej til en ni til ti stykker, fordi der simpelthen ikke var plads til flere. Der er mange, der har skrevet. Det er bare rart,« siger hun.

Juletræet er pyntet i lejligheden, bordet er sat frem, og så er det ellers bare at vente på de mange gæster.

»Jeg tror, det bliver fantastisk. Folk virker så søde, og de er også meget spændte,« siger Camilla.

Camilla plejer ellers at holde jul hos sin mor og familien på Fyn, og der var da også triste miner, da hun fortalte, at det ikke blev sådan i år.

Men som tiden er gået, og tanken har fået lov at sætte sig fast, har moderen faktisk overvejet, om de næste år skal holde en stor jul på Fyn, hvor der også er plads til fremmede.

B.T. har aftalt at tale med Camilla den 25. december for at høre, om den anderledes juleaften var en succes, så læs med på første juledag, hvor du vil få svaret.