Camilla Plum er endnu engang endt i myndighedernes søgelys.

Denne gang er det - som så ofte før - Fødevarestyrelsen, der er i hælene på den tidligere kendte tv-kok.

Styrelsen har netop politianmeldt 64-årige Plum efter et kontrolbesøg fredag 25. juni på hendes økologiske gård ved Helsinge, Fuglebjerggard. Her har hun både planteskole og gårdcafé.

Ifølge TV 2 Lorry, viser kontrolrapporten fra besøget, at Camilla Plum ikke havde hængt en tidligere kontrolrapport, der havde fået en sur smiley, op.

To glade smileys hang der i stedet – problemet var bare, at de var fra to gamle rapporter.

Det var ellers den tredje sure smiley i træk til Fuglebjerggard, der også har fået sure smileys ved kontrolbesøg 20. maj og 18. februar.

Men det syntes den tidligere DR-kogekone ikke lige, at hendes gæster behøvede at vide.

Hun havde nemlig gemt den tidligere kontrolrapport inde på sit kontor.

Det fandt en medarbejder ud af, efter vedkommende blev spurgt af Fødevarestyrelsen, hvorvidt kontrolrapporten var kommet ham i hænde. Det var den aldrig.

Derfor ledte han på Camilla Plums kontor, hvor han fandt rapporten, som blev hængt op med det samme.

På tre ud af fire kontrolbesøg har Camilla Plum og Fuglebjerggard fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen.

Og det giver altså Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpende sanktioner i brug under visse forudsætninger, skriver styrelsen selv.

To dage inden den seneste sure smiley, altså onsdag 23. juni, havde Camilla Plum også besøg i sin butik på Nørrebro i København.

Det er i den butik, hun sælger de fødevarer, der bliver produceret på Fuglebjerggard. Og butikken fik en sur smiley og en bøde for dårlige toiletforhold, der kompromitterede fødevarehygiejnen.

Camilla Plum har efterhånden været i medierne adskillige gange for at have brudt fødevareloven.

En af de mest omtalte sager er fra sidste år, hvor den tidligere tv-kok fik et forbud mod at markedsføre og sælge sine fødevarer fra Fuglebjerggard.

Det skete efter, at Fødevarestyrelsen på et uanmeldt besøg gjorde utallige fund, de vurderede udgjorde en risiko for fødevaresikkerheden.