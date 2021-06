Camilla husker sekunderne, som var det i går.

Husker, hvordan stemningen i bilen var god, da hun sammen med en veninde kom kørende i sin Kia på den svenske E65-vej med gps'en sat mod København.

Husker, hvordan hun pludselig opfangede en genstand, der med en voldsom fart var på vej mod forruden, og at hun instinktivt lukkede øjnene og holdt ekstra hårdt fast i rattet.

Og så husker hun braget.

»Jeg troede, det var en bombe, for jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var simpelthen så højt, at jeg mistede lidt af hørelsen i momentet, og jeg turde nærmest ikke åbne øjnene igen,« fortæller Camilla til B.T.

Det er unægteligt svært at køre bil med lukkede øjne, og da Camilla igen åbnede dem op, var alt forvandlet til kaos.

I forruden var der et stort hul, i hendes mund var der glasskår, og da hun rettede blikket mod sin veninde, stod det hurtigt klart, hvad der havde forårsaget det store brag.

Veninden tog nemlig hånden ned i sit skød og viste en stor hjulbolt frem.

Hjulbolten i Camillas hånd Vis mere Hjulbolten i Camillas hånd

Hjulbolten, der måler 9,5 centimeter i længden og vejer 150 gram, ramte den nederste del af forrudens højre side og var herefter endt hos veninden, som heldigvis ikke kom til skade.

Da Camilla og veninden kort tid efter kunne holde ind, fik de stoppet bilen og talt om, hvad de netop havde oplevet.

»Vi var jo fyldt med glasskår, så det skulle vi lige klare, og så talte vi lidt om, hvad der kunne være sket, hvis hjulbolten havde ramt på en anden måde. Og så besluttede vi os for at køre videre,« fortæller Camilla, der blev ramt tæt på Rydsgård.

Episoden fandt sted for to uger siden – 13. juni – og som mange andre danskere, der er blevet angrebet på E65, slog Camilla det hen som et uheld.

Her ses hjulbolten ved siden af den smadrede rude Vis mere Her ses hjulbolten ved siden af den smadrede rude

Hjulbolten var godt nok kommet flyvende med en voldsom fart, selvom den nærmest bil kørte omkring 100 meter længere fremme, men som Camilla selv siger:

»Man tænker jo ikke i sin vildeste fantasi, at der er nogen, der kan finde på at skyde sådan noget afsted mod en.«

Derfor blev deres egen forklaring, at bilen foran på den ene eller anden måde havde fået 'skubbet' hjulbolten bagud, så den var fløjet ind i deres rude.

Men i dag er hun blevet klogere.

Hjulbolten måler ni og en halv centimeter Foto: Privatfoto Vis mere Hjulbolten måler ni og en halv centimeter Foto: Privatfoto

»Nu er det jo gået op for mig, at jeg er en af dem, der er blevet angrebet på denne her vej, og det er da forfærdeligt. Det kunne være endt helt galt,« fortæller Camilla, der har anmeldt episoden til svensk politi.

Er du blevet ramt af en sten eller anden genstand på E65 eller vejene omkring? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Sammen med veninde fik hun – på trods af den uhyggelige oplevelse – kæmpet sig tilbage til København, men chokket har alligevel været svært at bearbejde.

»Jeg har været meget rystet, og chokket satte sig i min krop i noget tid. Jeg kan også stadig høre braget for mig, hvis det er,« fortæller hun.

Siden har Camilla fulgt med i dækningen af de mange angreb, og det er også hendes held, at hun ikke foreløbig skal til Bornholm igen.

For så ville hun tage en anden vej, understreger hun.

»Det er sørgeligt, at der er nogen mennesker, der kan finde på det her. Så jeg håber bare snart, at de bliver fanget,« siger hun.

Torsdag tog B.T. så turen til Sverige, og her fandt vi ét sted, der godt kunne tyde på at have huset den eller de gerningsmænd, der står bag angrebene.

Bag buskadser og træer lå der nemlig en masse sten, og få meter derfra kunne man kigge direkte ud på de danske biler, der kommer kørende mod og fra Ystad.