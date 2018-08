Psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard har skrevet bøger om brud i familier og holdt foredrag om samme emne. Nu er hun stoppet med foredragene.

»Det var for hårdt at tale for 70 tilhørere, hvoraf 10 pludselig sad og græd. Men det er så smertefuldt, det her,« siger hun.

Næsten hver fjerde dansker har brudt med en nær familierelation, viser en YouGov-undersøgelse, som B.T. har lavet.

Typisk er det voksne børn, der bryder med deres forældre. Det er sjældent den anden vej rundt. Og ofte sker bruddene i familier, der er dårlige til at tale om følelser.

»Bruddet bliver erstatningen for den svære samtale. Den, hvor man sætter ord på, at 'du svigtede mig, da jeg havde allermest brug for dig'.«

Hun nævner situationer, hvor forældre er blevet skilt, og den ene har forhindret barnet i at se den anden. Eller situationer, hvor en forælder er død, og den efterladte kun har haft plads til sin egen sorg, men ikke barnets.

Fakta Camilla Carlsen Bechsgaard Psykolog.

Leder af Center for Seksuelt Misbrugte i Odense.

Forfatter til bøgerne 'Familiefred med dine forældre' og 'Familiefred med dine voksne børn'.

Blogger på Psykologviden.dk.

»Ofte handler det om, at forældrene har haft travlt med sig selv, deres sorg, deres arbejde, alkohol eller andet. Jeg har mødt mange forældre, der siger: 'Jeg har sagt undskyld – hvorfor kan hun ikke bare tilgive, så vi kan komme videre?' Jeg tror ikke, at de forældre forstår, hvor afgrundsdybt et svigt de har udsat deres børn for.«

Nødvendige brud

Nogle relationer er så skadelige, at de SKAL brydes. Har man et familiemedlem, der er psykisk syg eller misbruger, kan det være et spørgsmål om overlevelse. Men ofte oplever Camilla Carlsen Bechsgaard, at relationer, der har 'potentiale for kommunikation', bliver opgivet. I de situationer opfordrer hun til i stedet at begrænse samværet.

»Det er helt fair at nedtone kontakten i en periode. Måske kan man mødes en halv time ad gangen på en café. Så er kontakten intakt, uden at man sidder lårene af hinanden.«

For et brud er ofte for definitivt.

»Så længe der er en relation, er der også et rum for udvikling. Men er en dør blevet smækket i, er det enormt svært at åbne den igen.«