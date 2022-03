»Det var pinligt ikke at kunne styre det og passe på sig selv. Hvorfor kunne jeg ikke bare lade være? Hvorfor kunne jeg ikke bare stoppe som alle andre?«

50-årige Camilla Møller er ikke længere vred på sig selv eller skammer sig, som hun gjorde for bare få år tilbage. Hun er et andet og bedre sted i dag. Men vejen dertil har været lang.

Camilla Møller er blot én ud af omkring 50.000 danskere, der skønnes at lide af såkaldt binge eating disorder – også kaldet BED.

Det betyder mere konkret episoder med tvangsoverspisning, hvor man mister kontrollen og indtager store mængder mad, selvom man ikke nødvendigvis er sulten.

»Jeg åd alt, hvad der var i nærheden. Mange gange var det usundt. Det går ufattelig hurtigt, hjernen slår fra, og man skovler ind. Til sidst er man så proppet, at man ikke kan mere. Jeg kunne godt fortsætte, men så kom halsbranden, og så var det nok,« siger Camilla Møller.

Lidelsen er først ved årsskiftet blevet tilføjet til listen over anerkendte diagnoser i Danmark. Det betyder, at alle dermed har ret til at blive behandlet for tvangsoverspisning i det offentlige sundhedsvæsen.

Men ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) kender kun få til lidelsen, og endnu færre har erfaring med at behandle den.

Symptomer på tvangsoverspisning Overspisning kan være forbundet med flere af følgende symptomer: Du spiser hurtigere end normalt.

Du spiser, indtil du føler dig ubehageligt mæt.

Du spiser store mængder mad, selvom du ikke er fysisk sulten.

Du spiser alene, fordi du skammer dig over, hvor meget du spiser.

Du føler væmmelse, tristhed eller skyld efter overspisningerne. Kilde: Videnskab.dk

»Det er stadig en ukendt psykisk lidelse. Derfor er der stadig mange med tvangsoverspisning, der bliver mødt med, at en slankekur er løsningen på deres mistrivsel og overvægt. Det er helt misforstået. De har brug for specialiseret terapeutisk behandling,« siger Laila Walther, direktør i LMS.

Camilla Møller har haft god gavn af gruppeterapi for sin tvangsoverspisning. Foto: Jens Nørgaard/Byrd.

I en ny rapport præsenterer LMS resultaterne af, hvad der har vist sig at være en effektiv behandling, der har hjulpet 90 procent af deltagerne, og som nu fremadrettet kan bruges ude i regionerne og kommunerne.

Camilla Møller føler sig heldig at være blandt dem, der har fået hjælp til at håndtere sin tvangsoverspisning.

»Det er meget tabubelagt. Folk har jo godt kunnet se, at jeg blev større og større. Heldigvis har mine venner altid accepteret mig, som jeg var. Og jeg har været en god skuespillerinde, der udadtil har været hende den sjove og glade,« siger Camilla Møller.

Hun ved ikke, præcis hvad der har udløst hendes tvangsoverspisning, der især har fyldt de seneste 10-15 år af hendes liv. Trøstespisning begyndte dog allerede så småt i de tidlige barndomsår.

»Gennem skoletiden blev jeg mobbet og holdt udenfor. Jeg har haft en familie, hvor jeg er ikke er blevet set og altid blevet sammenlignet med to meget dygtige brødre,« siger Camilla Møller, når hun sætter ord på noget af det, der kan være årsag til tvangsoverspisningen.

For et par år siden opdagede hun ved et tilfælde, at landsforeningen tilbød hjælp til personer som hende i form af gruppeterapi med erfarne behandlere.

De har blandt andet hjulpet Camilla til at tro på sig selv, sige sin mening, give udtryk for sine følelser samt mærke egne grænser.

Et af de værktøjer, hun især har haft gavn af, er at føre dagbog over, hvad hun spiste, og på hvilke følelser hun spiste.

»Det har virket godt for mig. Det blev tydeligt for mig, at jeg overspiste, når jeg var fyldt af negative følelser. Jeg spiste for at dæmpe mine følelser,« siger den 50-årige kvinde, der startede behandlingen i efteråret 2020.

Siden da har Camilla brugt dagbogen sporadisk, når der er dukket svære perioder op. Men i dag har hun det »hamrende fantastisk«, som hun selv formulerer det.

»Det er godt at være mig lige nu. Og jeg er blevet den mor, jeg gerne vil være for min søn,« siger Camilla Møller, der har en søn på 12 år fra et tidligere forhold.

»Jeg vejer, hvad jeg vejer, og jeg har accepteret, at jeg ser ud, som jeg gør,« siger hun.

Camilla har ikke altid været overvægtig. Her ses hun i sine unge år. Foto: Privat.

I dag kan Camilla snildt have chokolade eller chips liggende i et skab uden partout at skulle spise det.

»Det er mærkeligt at have det sådan, og det lyder måske lidt fortærsket, men førhen syntes jeg, at jeg levede for at spise. Nu spiser jeg for at leve,« siger hun.

Folketinget har afsat 49 millioner til behandling af tvangsoverspisning over de kommende fire år.

LMS er en af de aktører, der kan søge om penge til at fortsætte behandlingen. De håber på igen at kunne tilbyde gruppeforløb for BED-ramte i løbet af 2022.