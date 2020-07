Hvad der skulle have været et simpelt onlinekøb, endte med at blive markant dyrere, end Camilla Hølund havde regnet med.

Igennem det sidste år har hun og hendes mand betalt for et abonnement hos firmaet Bilablau, der blandt andet sælger tøj, parfumer og dagligvarer.

Men hverken Camilla Hølund eller hendes mand var klar over, at de abonnerede hos firmaet. Det var først efter et år, at de blev opmærksomme på det. For pludselig blev enorme beløb trukket fra deres konti – endda flere gange om måneden.

»Det er noget hø, og jeg er virkelig, virkelig træt af det.«

Camilla Hølund antager, at hun selv eller hendes mand for et år siden købte en gave gennem Bilablau. Hvad de ikke vidste, var, at de ud over et enkelt køb også tegnede et abonnement hos firmaet.

I begyndelsen blev der flere gange på en måned trukket 89 kroner. Kort efter blev der hver 14. dag trukket 199 kroner. Og ikke lang tid efter blev der mellem to og tre gange om måneden trukket 399 kroner.

På intet tidspunkt har Camilla Hølund studset nærmere over beløbene, da hun har fælleskonti med sin mand og derfor ikke tænkte nærmere over det.

Det er først i juni – et år efter den første kontoudtrækning – at Camilla Hølund går ind i sagen. Hun opdager, at Bilablau nu har trukket 899 kroner fra kontoen.

Summen i alt på et år: Omkring 5.000 kroner, antager hun.

»Jeg kan slet ikke forstå, de kan gøre sådan. Det irriterer mig grænseløst, og det er under al kritik,« siger hun og anerkender, at hun selv burde have opdaget transaktionerne.

»Jeg føler, jeg har et ansvar ved at holde øje med kontoen. For alting kører ikke altid, som det skal. Så ja, jeg burde have været mere skarp. Helt sikkert.«

Sagen er uheldigvis ikke et enkeltstående.

Her er tale om meget grove lovovertrædelser Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, om Bilablaus manøvre

Forbrugerombudsmanden forklarer over for B.T., at de har modtaget et utal af klager over Bilablau. Klager, der stammer helt tilbage fra 2017 og frem til i dag.

Torsdag har de også udsendt en pressemeddelelse, hvori de advarer mod webshoppen og de produkter, Bilablau reklamerer med.

»Forbrugerne er ikke blevet oplyst klart og tydeligt om, at de kortoplysninger, de oplyste ved køb af et produkt på hjemmesiden, også ville blive brugt til månedlige trækninger for et såkaldt 'abonnement',« forklarer Mette Maaløe, jurist ved Forbrugerombudsmanden.

Hun tilføjer:

»Forbrugerne vidste altså ikke, at de også købte et abonnement. Betalingerne, som virksomheden hæver på forbrugernes betalingskort for abonnement, er uautoriserede, da forbrugerne ikke har givet deres samtykke til det.«

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger følgende om firmaets manøvre.

'Forbrugere, der har handlet på Bilablau, skal være opmærksomme på, om selskabet uretmæssigt trækker penge fra deres konti. På det seneste har vi modtaget mange klager fra forbrugere, som først nu opdager, at de har betalt gentagne gange for et såkaldt 'abonnement' til Bilablau. Senest beløb helt op på 899 kr. tre gange om måneden,' udtaler hun i en pressemeddelelse.

'Her er tale om meget grove lovovertrædelser, hvor der bliver hævet penge på forbrugernes konti, uden de ved det.'

Hjemme hos Camilla Hølund bliver sagen betragtet som lukket. Hun har spærret sit dankort og anmeldt episoden til banken, der ovenikøbet har dækket knap 2.500 kroner af beløbet. Og fremover vil hun være mere vaks.

»Jeg er i hvert fald blevet meget obs på, hvad jeg skal købe online. Og om der ligger nogen anmeldelser af virksomheden derude i forvejen.«

B.T. sendte torsdag morgen en mail til Bilablau vedrørende en interviewforespørgsel.

Denne har firmaet ikke reageret på, ligesom det heller ikke har været muligt at komme igennem firmaets telefoniske kundeservice trods en halv time med ventemusik.