»Jeg kan sagtens se, jeg har været heldig. Der er ingen tvivl om, at jeg har fået min drømmelejlighed.«

Mens københavnske studerende må vente halve og hele år på trange studieboliger med tårnhøje huslejer, ser situationen markant anderledes ud i Aalborg.

22-årige Camilla Rosenkilde, der læser kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet, flyttede i juli hjemmefra og direkte ind i en 52 kvadratmeter studiebolig med havudsigt på havnen i Aalborg centrum.

»Jeg var skrevet op til lejligheden gennem et halvt år i AKU (kollegie- og ungdomsboligkontor i Aalborg, red.), og jeg fik den tilbudt i juni,« fortæller Camilla Rosenkilde.

Hun er flyttet ind i Bikuben Kollegiet, der er nybyggede og stilrene studieboliger på en af Aalborgs bedste adresser.

Camilla Rosenkilde kommer fra Aalborg, og hun var ikke i tvivl om, at det var der, hun gerne ville bo som studerende.

»Jeg havde kigget meget på det inden, og jeg kendte jo udsigten,« fortæller hun.

Det er dog ikke alle boligerne i Bikuben, som har havudsigt, og Camilla Rosenkilde krydsede derfor fingre for, at hun ville ende i en af de lejligheder, hvor man står op til den blå Limfjord.

Bikuben Kollegiet på Aalborg Havn. Vis mere Bikuben Kollegiet på Aalborg Havn.

»Jeg havde forberedt mig på, at jeg nok fik en anden udsigt, så jeg blev så glad, da det gik op for mig, at jeg kunne flytte ind i min drømmebolig,« siger Camilla Rosenkilde, der heller ikke regner med at skulle flytte foreløbig.

»Med mindre jeg møder en kæreste, og vi skal flytte sammen, så ser jeg mig selv blive boende resten af min studietid,« siger hun.

B.T. kunne mandag fortælle, hvordan studerende i København møder grædende op på boligkontoret, fordi de er desperate efter at finde et sted at bo.

Ventelisterne er lange, og mange studerende ender med at bo langt fra centrum med en dyr husleje.

Camilla Rosenkilde har veninder, der læser i København, og hun er godt klar over, at hun har været heldig.

»Jeg har været ovre at besøge min veninde, der bor på kollegium i København, og det er noget helt andet, hun bor i. Hendes lejlighed er halvt så stor og har ikke noget køkken.«

Det er ikke kun Aalborg, hvor det går bedre med at skaffe boliger til de studerende. Også Odense og Aarhus melder om, at det i år er gået godt med at finde boliger til de studerende.