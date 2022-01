»Her melder du ind på: God energi!«

Når du besøger 33-årige Camilla Bomunds Instagram-profil, der går under navnet 'Selvkærligtvægttab', er det de første ord, du bliver mødt af.

Profilen oprettede Camilla i 2019, da hun netop havde påbegyndt et vægttab. Et års tid senere var hun i mål. 40 kilo lettere. En stor del af processen delte hun med sine godt 33.000 følgere.

Det er dog ikke alle, der husker den gode energi. Tværtimod.

Undervejs i vægttabet har Camilla delt før/efter-billeder, der kunne dokumentere hendes resultater. Både fuldt påklædt, men også i undertøj. Noget, der affødte en masse rosende kommentarer.

»Det var meget noget med, at jeg var virkelig modig og smuk. At det var sejt, at jeg stillede mig op og viste, hvordan en kvindekrop også kan se ud. Da vejede jeg jo mere end 100 kilo,« fortæller Camilla Bomund til B.T.

Men jo tættere hun kom på sit mål, og jo mere hun tabte sig, jo mere ændrede ordlyden sig. Pludselig var det ikke kun anprisninger, der tikkede ind i indbakken. I hvert fald ikke fra alle.

'Jeg er vild med, du viser dit mål og flotte resultat – men ikke på den vulgære eller sexede måde,' skriver en følger eksempelvis.

Et eksempel på en af de beskeder, Camilla har modtaget fra en følger. Foto: Privatfoto Vis mere Et eksempel på en af de beskeder, Camilla har modtaget fra en følger. Foto: Privatfoto

»Der var sgu ikke nogen, der var sure på mig, fordi jeg var tyk og viste mig frem. Der var måske lige en sjælden gang imellem, at en mand skrev, det var klamt, at jeg var tyk, men alle kvinder havde dengang positive kommentarer,« fortæller Camilla Bomund, der primært oplever, at det er kvinder, der ser skævt til de billeder, hun deler efter vægttabet. Omvendt er det mandlige publikum nu mere positivt stemt.

Foruden de kommentarer og privatbeskeder, Camilla Bomund modtager på vægttabsprofilen, har hun også oplevet at blive diskuteret i forskellige fora.

'Hun bekræfter det, der sker for en del efter fedmeoperation. Ekstremt selvfed, showoff og undertøjsbilleder.'

Sådan lyder en anden kommentar, der er skrevet i en tråd på det sociale medie Reddit, hvor brugere har mulighed for at oprette sig anonymt.

Et af Camilla Bomunds mange før/efter-billeder. Vis mere Et af Camilla Bomunds mange før/efter-billeder.

Af beskeden fremgår det, at Camilla skulle være fedmeopereret og have fået foretaget en gastric bypass-operation. Det er dog ikke tilfældet.

»Jeg fandt også en kommentar om, at jeg var gået fra en 'fat girl personality' til en 'hot girl personality',« fortæller Camilla Bomund.

Hvordan 'fat girl personality' skal tolkes, ved hun ikke helt, men hun forestiller sig, at det handler om ydmyghed.

Selvom nogle jo nok vil argumentere for, at de negative kommentarer er et lod, man må acceptere, når man selv vælger at indbyde flere tusinde til at følge med i sit liv – og i det her tilfælde vægttab – så rammer det alligevel, når folk er tarvelige.

»Det gør, at jeg begynder at tvivle på, om det, de skriver, er rigtigt. Er jeg bare en selvfed, arrogant kælling? Det gør ondt, fordi jeg begynder at tænke, om der er noget om det. Om jeg er blevet et dårligt, slankt menneske. Jeg ved jo godt, rationelt, at det ikke er sandheden,« forklarer Camilla og tilføjer:

»Jeg tror nogle gange, folk glemmer, at jeg jo er et ganske almindeligt menneske. Selvom jeg har 30.000 følgere, så er jeg jo bare mig – og jeg bliver også ramt. Jeg kan ikke se, hvad jeg gjorde anderledes før i forhold til nu og i forhold til de billeder, jeg valgte at dele. Det var meget det samme – jeg var bare tyk.«

Som udgangspunkt har Camilla taget en beslutning om ikke at svare, når hun modtager de negative henvendelser. Hun vil hellere bruge sin energi andetsteds. Bibeholde den føromtalte gode energi.

Men af og til, når de alligevel overskygger de mange positive kommentarer, kan hun dog finde på at italesætte problemet i såkaldte stories på sin Instagram.

Camilla Bomund har tabt sig 40 kilo. Vis mere Camilla Bomund har tabt sig 40 kilo.

Her har hun flere gange oplevet, at nogle af dem, der har sendt ubehagelige beskeder, har måttet krybe til korset og undskylde. Ofte med forklaringen om, at de ikke ved, hvad der gik af dem.

Og lige netop, hvad det er, der gør, at flere har et behov for at give Camilla et par kritiske ord med på vejen, er svært at vide.

Det har hun også før søgt svar på på sin profil. For bunder det mon i misundelse?

»Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at jeg skal have negative kommentarer, nu hvor jeg har tabt mig. At det pludselig er mindre i orden, at jeg viser min krop frem, og hvad det rammer i folk. For der må jo være et eller andet, der rammer dem.«

»Så jeg spurgte faktisk direkte (i en story, red.), om det var, fordi det gav dem en bedre følelse at se mig, da jeg var tyk,« fortæller hun og understreger, at hun følte sig som et 'skrækkeligt menneske' for overhovedet at tænke på den måde.

For det er jo langtfra sådan, Camilla ser sig selv. Hun mener ikke, hun er hverken bedre eller værre end før – og end andre – fordi hun nu er 40 kilo lettere.

Som tilbagemeldingerne kom, var der dog flere, der måtte erkende, at der nok var en smule misundelse involveret. Og flere, der undskyldte.

»De ville jo ikke skrive det til en, de kender, eller sige det til en fremmed ude i virkeligheden, for de ved jo godt, at det er over grænsen. Men når det kommer til influencere, så glemmer de lidt, at de samme regler gælder der.«