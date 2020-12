Camilla Spelmann Søegaard kan mærke, hvordan stemningen ændrer sig, hver eneste gang emnet kommer på banen, og hun siger de seks ord:

»Jeg vil ikke have en vaccine.«

Den 36-årige kvinde er sosu-assistent i hjemmeplejen og bliver derfor betegnet som den slags frontpersonale, der står forrest i køen til covid-19-vaccinerne.

Mange af Camillas kollegaer glæder sig da også til at få den længe ventede vaccine, men selv springer hun over.

Camilla Spelmann Søegaard. Vis mere Camilla Spelmann Søegaard.

»Det handler simpelthen om, at jeg ikke er tryg ved vaccinen i forhold til bivirkninger i fremtiden. Det er rigtigt, at man har testet den, men det er jo kun på den korte bane,« siger Camilla Spelmann Søegaard til B.T.

Derfor har Camilla besluttet, at hun ikke vil have vaccinen.

Men er det ikke uansvarligt, når hun arbejder med ældre mennesker?

Nej, mener hun selv.

»Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal have den. Når mine ældre borgere får den, behøver jeg jo ikke blive tvunget til det. Og jeg går selvfølgelig stadig med visir, maske og så videre,« siger hun.

Hun kan dog tydeligt mærke, at ikke alle er enige i Camillas beslutning.

Efter at have holdt på sin holdning i lang tid er vaccinen den seneste tid blevet så stort et samtaleemne, at hun eksempelvis på arbejdet har måttet lufte sit 'nej til vaccinen'.

»Man kan mærke, at folk bliver frustrerede med det samme og spørger: 'Hvorfor kan du ikke bare tage den?' Så folk er ret uforstående,« siger hun.

Hvordan har du det med Camillas beslutning?

Det er dog ikke på arbejdet, at det har været allerværst.

De få gange, hvor Camilla har givet udtryk for sin holdning på de sociale medier, har hun nemlig modtaget masser af ubehagelige beskeder, hvor folk endda har researchet sig frem til hendes arbejde, selv om hun ikke har nævnt det.

»Det har været klart værst på de sociale medier. 'Hvordan kan du tillade dig at sige nej, når du arbejder i det fag?' har folk skrevet, og de er meget hårde. Så det har ikke været så sjovt,« siger hun.

Derfor har den 36-årige kvinde én markant bøn.

»Det er for lidt fokus på, at det er okay at sige nej. Man skal ikke tvinges til at tage vaccinen. Og jeg tror desværre, at mange sidder med følelsen af, at de bliver presset til det, fordi folk reagerer sådan,« siger Camilla.