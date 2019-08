Camilla Andersen fra Horsens fik i weekenden sin middelalderfestival ødelagt, fordi en fremmed kvinde kaldte hende grimme ting på grund af hendes vægt.

Hun er dog glad for, at var hende, der oplevede den ubehagelige situation.

»Jeg har et godt bagland, der holder af mig, og jeg er elsket. Derfor kan jeg håndtere det,« fortæller Camilla Andersen til B.T.

Hun påpeger, at sådanne kommentarer omkring ens vægt, som hun fik, kan få fatale konsekvenser, hvis de bliver sagt til personer, der ikke har det samme gode bagland.

Camilla Andersen skrev et opslag på Facebook, dagen efter hun var blevet drillet med hendes størrelse.

Formålet med opslaget var at fortælle sin historie og huske folk på, at man skal tænke sig om.

»Jeg vil ikke gengive, hvad kvinden præcist sagde, fordi det er ikke det, det handler om. Det handler om, at folk skal tænke sig om, før de siger noget,« tilføjer hun overfor B.T.

Camilla Andersen siger, at hun aldrig havde mødt kvinden før, og at hun vil skyde hende til at være et sted mellem 40 og 50 år.

Selvom Camilla Andersen kunne håndtere situationen, har den selvfølgelig gjort indtryk.

»Normalt kan jeg svare fra mig, men i denne situation blev jeg helt paf, hvorefter jeg bare tog hjem,« forsætter hun til B.T..

Hun siger afsluttende, at hun nu har fået en afslutning på episoden.

»Efter de mange støttende ord mine venner, min familie og min kæreste har jeg nu lagt det bag mig,« slutter Camilla Andersen.