En hyggelig tur i svømmehallen med en fire måneder gammel baby blev pludselig spoleret for Camilla Christensen i omklædningsrummet.

Efter en god svømmetur i bassinerne mandag i vinterferien var hun sammen med datteren Emilie hoppet op af vandet og klar til at blive skyllet i badet og få tørt tøj på.

Men først ville Camilla Christensen amme sin lille datter, der var blevet sulten efter svømmeturen i Odder Svømmehal.

Det var bare ikke alle, der syntes, at det var en god idé.

»Jeg begynder at amme, og så kommer en medarbejder hen og siger, 'du må ikke amme her, det skal du stoppe med, du må gøre det ude i fællesrummet',« fortæller Camilla Christensen til B.T.

I chok over beskeden fra svømmehallens medarbejder fik Camilla Christensen fremstammet et 'hvorfor' – men sådan var reglerne bare, fik hun at vide.

Så hun måtte i stedet hoppe i tøjet og sætte lille Emilie ned i autostolen.

»Hun skriger og skriger, og jeg går lidt i chok, fordi jeg egentlig skulle amme mit barn færdig,« fortæller hun.

Amningen måtte vente, til de to var færdige i omklædningsrummet. Camilla Christensen fandt derefter nogle borde og stole ude i forhallen, hvor hun slog sig ned og atter lagde lille Emilie til brystet.

Er det okay at amme sit barn i svømmehallens omklædningsrum?

Men hverken værre eller bedre gik det, for igen blev mor og barn bedt om at gå et andet sted hen.

Hun blev igen henvist til at sætte sig ind i det såkaldte 'fællesrum', et særskilt lokale med borde og stole, hvor enhver kan sætte sig.

»Det er så sindssygt absurd, at de foretrækker, at man sidder i et rum, hvor man i princippet kan gøre flere mennesker fortørnede fremfor i et omklædningsrum, hvor der i forvejen er mange bare bryster,« siger den frustrerede mor.

Oplevelsen satte sig i Camilla Christensen, der tog hjem og skrev et opslag i den lokale Facebook-gruppe

Hun var nysgerrig på, om det virkelig kunne passe, at man ikke måtte amme sit barn i kvindernes omklædningsrum i svømmehallen, og om andre mon havde haft samme oplevelse.

Flere mødre kontaktede hende og fortalte, at de stort set havde ammet nede i bassinerne eller i vandkanten i forskellige svømmehaller – alle var de i chok over den afvisning, Camilla Christensen og lille Emilie havde fået.

»Regler skal selvfølgelig overholdes, men jeg kan bare ikke se princippet i, at man ikke må amme i et omklædningsrum.«

Siden hun blev mor til Emilie, har hun nemlig været vant til at amme overalt, fortæller hun. I storcentre og på restauranter og alt derimellem. Er datteren sulten, så får hun mad.

Camilla Christensen skrev efter oplevelsen en mail til svømmehallen og klagede over episoden. Hun forventede egentlig en undskyldning, men tilbage fik hun blandt andet et svar om, at der var regler for, at man kun måtte bruge 15 minutter i omklædningsrummet, hvorfor der ikke var tid til at amme derude.

I et skriftligt svar til B.T. skriver centerleder i Odder Svømmehal Bo Kristensen, at det er korrekt, at de ikke ønsker, at man ammer i omklædningsrummene.

»Fordi der ikke er ro til det og af hensyn til andre brugere. Samt at vi kan komme igennem med en gulvvasker, som vi løbende gør. Derfor henviser vi til vores fællesrum, hvor der er plads til at amme i ro og fred,« siger han.

Men det mener Camilla Christensen ikke er et fyldestgørende svar, og hun har ikke planer om at komme i svømmehallen igen.

Er det ikke fair nok, at man har et rum sat af til det?

»Jo, jo, i princippet er det fair nok, men det kan bare ikke altid lykkes, når babyerne er så små. Det er ikke realistisk at få badet hende og mig og få tøj på, inden hun har brug for at få bryst,« siger Camilla Christensen.

Siden historien kom frem, har Camilla Christensen modtaget stor opbakning fra både venner og fremmede på sociale medier. Både fra kvinder og mænd, har hun noteret sig.

»Der er kommet udelukkende positive kommentarer, og folk synes, det er noget værre pis, og at man skal have lov til at amme.«

Hver uge tager hun Emilie med i svømmehallen, men fremover bliver det altså ikke i Odder.

»Jeg havde ikke forestillet mig, at det ville være et problem i 2022. Så jeg kommer der ikke mere; jeg må gerne amme i Hou eller Horsens.«

B.T. ville gerne have stillet Bo Kristensen uddybende spørgsmål om reglerne for amning i svømmehallen, men han oplyser, at han er på ferie.