I en coronatid, hvor butikker i forskellig grad har været lukket, er tyveri formentlig det sidste, man ønsker sig.

Ikke desto mindre var det, hvad Camilla Okkels, der driver kaffebaren Mabel Kafferi, oplevede fredag.

Hun bemærkede godt, at en flok unge tog sig god tid til at studere varerne ude foran butikken. Men ellers tænkte hun ikke mere over det.

»Det var først, da en medarbejder ringede og spurgte, om jeg virkelig havde solgt alle de nye tasker ude foran. Det havde jeg jo ikke.«

Camilla Okkels. Foto: Privatfoto Vis mere Camilla Okkels. Foto: Privatfoto

»Så kunne jeg regne ud, at de var blevet stjålet. Det synes jeg sgu ikke er okay,« siger Camilla Okkels.

Hun fortæller, at hun efterfølgende skrev et opslag på sine sociale medier. Simpelthen for at gøre et eller andet.

»Jeg blev egentlig bare pisse frustreret, sur og irriteret. De koster 129 kroner stykket, så jeg klarer det,« siger hun og fortsætter:

»Men vi er en lille butik, hvor vi ikke bestiller mange ting hjem ad gangen. Vi har aldrig været udsat for det før, så det er bare smadder ærgerligt, at vi skal forholde os til det – også når man tænker på, at vi har haft coronalukket og jo lever af det, vi sælger.«

Camilla Okkels siger, at hun ikke har tænkt sig at politianmelde det.

»Nej, ved du hvad, det gider jeg ikke slås med. Den tager jeg,« siger hun og uddyber:

»Jeg fik bare lyst til at komme med opråbet og skrive opslaget af ren frustration. Man ved jo heller ikke, om de går andre steder hen. Og de kunne lige så vel have taget nogle dyrere tasker, vi har.«

I opslaget skriver Camilla Okkels videre, at tyveriet er optaget på film, og hun opfordrer dem til at komme forbi med betaling. I det mindste ved bare at smide pengene i postkassen.

»Men det kommer nok ikke til at ske. Så det er bare smadder ærgerligt.«

Camilla Okkels har allerede meldt ud, at Mabel Kafferi lukker til august 2022 grundet andre projekter fremadrettet.