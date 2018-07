Vindruer kan være farlig kost for små børn, advarer Camilla Muus Andersen.

Hendes advarsel er med rekordfart blevet delt over 9.400 gange på Facebook - og hun ved, hvad hun taler om. I marts mistede hun sin lille søn, da en vindrue satte sig på tværs i hans hals og førte til, at han blev kvalt.

'Jeg laver dette opslag, udelukkende for at minde forældre og andre, der er i kontakt med små børn, om at huske, at skære vindruerne over inden de små får dem. Det er vigtigt at det gøres på den rigtige måde,' skriver Camilla Muus Andersen og bringer et billede af hvordan, man bør dele druerne.

B.T. interviewede Camilla Muus Andersen tilbage i marts, hvor hun fortalte om den 17. marts, der for hende og kæresten altid vil stå som en sort og trist dag. Sønnen Damian blev passet hos sin farfar, da han fik vindruen i den gale hals.

»Hans farfar prøvede alt han kunne, for at få vindruen op. Da han indså at han ikke kunne, løb han ud til vejen og råbte på hjælp,« sagde hun dengang.

Et par kom farfaren til undsætning. De fik ringet 112 og fulgte instrukserne indtil ambulancen kom. Undervejs mistede Damian miste bevidstheden et par gange. Til sidst holdt hans hjerte med at slå.

»Al tid gik nærmest i stå omkring os. Det føltes så surrealistisk. Ingen af os kunne være i os selv, og det hele føltes som ren panik og angst for at miste vores dreng. Vi græd alle sammen, og jeg husker min kæreste måtte hjælpe mig op flere gange, fordi mine ben forsvandt under mig. Der var mange forskellige reaktioner den eftermiddag. Vi var magtesløse, for vi kunne intet gøre. Vi måtte bare stå og vente, og ikke mistet håbet,« forklarede hun i marts til B.T.

Sundhedsstyrelsen og Komitéen for Sundhedsoplysning advarer i en pjece om mod netop vindruer, som kan være farlige for børn under tre år.

'Jordnødder og vindruer kan i værste fald sætte sig fast i halsen og kvæle barnet,' fremgår det af pjecen.