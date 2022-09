Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

49-årige Camilla Vejen Kristensen åbner hoveddøren.

»Vi mærker godt nok de her prisstigninger på elregningen. Der er nødt til at ske noget,« siger hun.

Hun har inviteret Tue Patursson, der er fagekspert hos videnscenteret Bolius, og B.T.s reporter ind i familiens hus i Roskilde, hvor hun bor med sin mand og to børn, der begge er teenagere.

Så der er gang i elforbruget i huset, og derfor er der brug for råd til at spare på strømmen.

Her ses, hvordan fageksperten Tue Patursson rådgiver læreren Camilla Vejen Kristensen om, hvordan der kan spares på strømmen. Foto: BYRD/Jens Nørgaard Larsen Vis mere Her ses, hvordan fageksperten Tue Patursson rådgiver læreren Camilla Vejen Kristensen om, hvordan der kan spares på strømmen. Foto: BYRD/Jens Nørgaard Larsen

»Jeg må sige, at vi aldrig før har fået så mange henvendelser om et emne. Det er tydeligt at mærke, at de stigende elpriser rammer alle,« siger Tue Patursson.

Men heldigvis er der ret nemme måder at spare på den dyre strøm.

Også for en gennemsnitsfamilie på fire som gymnasielæreren Camilla Vejen Kristensen har.

»Følger man nogle råd til, hvordan og hvornår man bruger hårde hvidevarer, lys, computer og andre ting, der bruger el, så vil en gennemsnitsfamilie typisk kunne spare mellem 20 og 25 procent mindre på strømmen,« siger Tue Patursson og tilføjer:

Fageksperten stå foran Camilla Vejen Kristensens hus i Roskilde. Foto: Byrd/ Jens Nørgaard Larsen. Vis mere Fageksperten stå foran Camilla Vejen Kristensens hus i Roskilde. Foto: Byrd/ Jens Nørgaard Larsen.

»Om året vil det med de nuværende priser være mellem 4.000 og 5.000 kroner, der kan spares på regningen.«

Tue Patursson har gennemgået hele Camilla Vejen Kristensen og familiens hus lige fra kælderen med vaskerum til første etage, hvor teenagerne har værelser.

Her er hans råd til at spare på strømmen:

Opvaskemaskinen:

»Sørg for at fylde opvaskemaskinen mest muligt, så den kun skal bruges en gang om dagen,« siger Tue Patursson.

Og så har han et meget klart råd om at benytte de tidspunkter på døgnet, hvor energipriserne er lavest.

»Langt de fleste opvaskemaskiner har programmer, så man kan tidssætte brugen. Man kan derfor spare ved at sætte den til om eftermiddagen eller om natten, hvor energipriserne typisk er lavere. Det dyreste tidspunkt er fra klokken 17 til 20, hvor flest bruger strøm,« siger han.

Ovnen:

Her opfordrer Tue Patursson til, at man bruger alt den varme, der er i ovnen.

»Det man kan gøre er, at sætte retterne ind i ovnen noget tidligere, altså bruge forvarmen, og når den er godt varm, så slukker man og bruger eftervarmen,« siger Tue Patursson.

»Det kan godt være det tager lidt længere tid, men man kan sagtens lave mad på den måde,« siger han.

Elkedlen:

»Mange spørger til om ikke elkedlen er en rigtig energisluger, men det er den faktisk ikke i forhold til at koge vand i en gryde på komfuret,« siger Tue Patursson.

Han oplyser dog, at det er vigtigt at nøjes med at varme det vand, man skal bruge.

På den måde skal der ikke skal hældes noget kogt vand ud i køkkenvasken.

Vaskemaskinen:

»Det er virkeligt vigtigt, at den fyldes helt op,« siger Tue Patursson.

En undersøgelse viser at man i gennemsnit vasker 3,2 kilo tøj, selvom maskinerne som regel kan klare seks til otte kilo.

»Det betyder, at hver anden vask kunne springes over, hvis man fylder maskinerne helt op,« siger han.

Tørretumbler:

»I modsætning til vaskemaskinen kan man jo lade være med at bruge tørretumbleren, og her er meget at spare,« påpeger Tue Patursson.

»Og skal den bruges, så gælder det om, at bruge den i den del af dagen med lavere energipriser.«

I forhold til Camilla Vejen Kristensens hus mener han imidlertid, at tørretumbleren er så gammel, at den burde sendes på genbrugspladsen.

Computer, tv og spillemaskiner:

»Et typisk setup for mange yngre medlemmer af familien er fjernsyn, Playstation og måske en gamercomputer, og de bruger rigtig meget strøm« siger Tue Patursson.

Han har derfor et rigtigt godt råd til, hvordan man sikrer, at de ikke bruger noget strøm, når de ikke bruges.

»Et godt råd til at sikre de ikke bruger strøm, er, at de alle sammen er samlet i en spareskinne. Så skal man kun slukke en gang, og så er der slukket for det hele,« anbefaler han.

Brugen af pære:

»Rigtig mange har fået skiftet glødepærer ud med LED,« siger Tue Patursson.

Men det betyder ikke, at der ikke skal holdes igen med at slukke for lyset, hver gang, man forlader et rum.

»Selv med LED betaler det sig at slukke lyset, når man ikke er i rummet. Mange bække små gør en stor å,« siger han.

Det var en gennemgang af fagekspertens råd til at spare op til 5.000 kroner om året. Lad os høre, hvad husets ejer Camilla Vejen Kristensen siger til dem.

»Der er noget, vi allerede gør. Vores opvaskemaskine er sat til at køre om natten, og så sørger jeg for at slukke lyset, når vi ikke bruger det. Faktisk lærte min far mig det tilbage i fattigfirserne,« siger hun.

Men hvad vil du så gøre anderledes?

»Jeg vil sørge for, tørretumbleren ikke bruges så meget. Børnene skal sørge for at fylde vaskemaskinen, inden de starter den. Og så var jeg ikke klar over, at man kunne bruge ovnen, når der er slukket for varmen,« siger hun og tilføjer:

»Så er jeg faktisk meget overrasket over, at elkedlen ikke er så dyr at bruge. Det kommer bag på mig.«