Calina Clausen er træt af, at hun og hendes børn ikke kan færdes trygt i parcelhuskvarteret i den lille by Nordborg på Als i Sønderjylland.

I løbet af sommeren har familien haft en konflikt med nogle unge mænd med indvandrerbaggrund, som ifølge Calina Clausen chikanerer børnene i lokalområdet.

»De kan ikke være i fred,« siger hun.

Konflikten kulminerede i slutningen af september, hvor hun fik smadret ruderne i hendes Skoda Octavia, der stod i carporten.

Calina Clausen er træt af unge, som skaber utryghed i parcelhuskvarteret i Nordborg på Als, hvor hun bor.

Utrygheden bekræftes af et andet nabo-par, som B.T. har talt med. De ønsker dog ikke deres navn i avisen af frygt for de unge og deres familiemedlemmer.

Blandt andet fortæller en nabo, at de flere gange har fået smadret deres vinduer efter at have bedt de unge om at lade være med at kaste skrald på gaden.

Deres historier kommer efter, at B.T. de seneste uger har fortalt har berettet om flere sager om chikane og vold.

Tilbage til Calina Clausens oplevelser. Konflikten begyndte i sommer, hvor hendes søn og hans to kammerater var ude at lege ved den lokale skole Østerlund friskole.

Her blev de antastet af tre unge mænd, der sad på deres scootere.

»Så spurgte de min søn og hans kammerater, om de ville sutte deres pik for 1000 kroner. De siger selvfølgelig nej og skynder sig væk, men de unge indvandrerdrenge følger efter og truer dem og sparker til deres cykler,« siger hun.

Da drengene kom hjem og fortalte, hvad der var sket, gik Calina Clausen ud og fandt de unge mænd på en sti 500 meter væk og konfronterede dem med deres adfærd.

Hendes søn og og de tre kammerater kunne udpege drengene - blandt andet fordi en af sønnens legekammerater kunne genkende dem. De går på den lokale folkeskole Nordals Skolen.

Calina Clausen vurderer, at de er 15-16 år dvs. meget ældre end Calinas søn på otte år og hans kammerater på samme alder.

Da Calina Clausen spurgte de unge scooterdrenge, hvad de havde gang i, nægtede de alt. Men hun var ikke i tvivl om, at hendes søn og kammeraterne talte sandt. De var tydeligt rystede efter at være blevet jagtet af drengene på scooteren.

Situationen eskalerede efterfølgende, fordi familiemedlemmer til de tre indvandrerdrenge dukkede op. En mand begyndte at kalde hende for 'racist' og ‘klamme luder’.

»Så vælger vi at køre vores vej. For det nytter ikke noget,« siger hun.

Sådan så Calina Clausens Skoda ud efter at gerningsmændene havde smadret ruderne.

Calina Clausen var så oprevet, at der også røg skældsord retur.

»Men hvad skal jeg gøre? De chikanerer mine børn, og når jeg beder dem lade være, så bliver jeg kaldt ‘racist’ og ‘luder’. Det er krænkende, og man føler sig magtesløs, fordi de er så grove og samtidig er så mange i situationen. Jeg er alene med mine børn,« siger hun.

Det ender med, at manden spytter Calina Clausen i ansigtet.

»Jeg har sagt til mine børn, at de end ikke skal kigge på de unge indvandrerdrenge. De skal bare ignorere dem, så deres adfærd ikke bliver betragtet som en provokation,« siger hun.

Hun forsøgte efterfølgende at melde spytteriet til politiet.

»Men jeg fik at vide, at det ikke nytter noget at oprette en sag på spytteriet, for det var ord mod ord,« siger Calina Clausen.

Her kunne sagen så have været slut. Mandag den 28. september i år var den gal igen. Hendes søn og hans kammerater måtte endnu engang flygte, og denne gang sluttede jagten i Calina Clausens have.

Igen måtte moderen bede de unge scooter-drenge om at lade hendes børn være.

Samme aften hørte familien pludselig et bump. De slukkede for tv’et og undrede sig, men gjorde ikke mere indtil familiens ældste datter kom hjem i sin bil og så, at ruderne i bilen var smadrede. Hun turde i første omgang ikke engang forlade bilen.

»Hun var rystet. Det var vi alle sammen,« fortæller Calina Clausen, der efterfølgende lavede et opslag på Facebook om oplevelsen, som siden er delt 7700 gange.

De smadrede ruder blev meldt til politiet.

»Politiet var ude at tage billeder af de smadrede ruder. Men her fik jeg også at vide, at der ikke er meget at gøre, hvis ingen har set det,« fortæller hun.

Hvordan kan du vide, at det har noget med de unge indvandrerdrenge at gøre?

»Det kan jeg heller ikke. Men det er påfaldende, at det sker dagen efter, at jeg har bedt dem om, at lade mine børn være i fred,« siger hun.

Syd- og Sønderjyllands politi bekræfter over for B.T., at det modtog en anmeldelse om hærværk i Nordbo den pågældende aften. En patruljevogn var også forbi, og politiet har ikke yderligere oplysninger om sagen, da hærværket efterforskes.

Politiet bekræfter desuden kendskab til to hændelser i Nordborg fra sommeren, hvor nogle børn har opført sig upassende og chikaneret andre. Ingen af hændelserne har dog ført til egentlige anmeldelser.