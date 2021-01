Onsdag aften blev coronarestriktionerne forlænget tre uger. Det betyder, at vi godt kan vinke farvel til cafébesøg, en dejlig middag ude med en god flaske vin og øl efter arbejde.

Den beslutning bakker HORESTA, brancheorganisation for hotel-, restauration- og turismeerhvervet, op om.

HORESTA mener dog samtidig, at det er nødvendigt, at hjælpepakkerne skal forlænges. Denne gang helt til slut februar. Det skriver de i en pressemeddelelse.

»Vi står i en situation, hvor nye mutationer øger smitterisikoen. Når regeringen og myndighederne på dette grundlag forlænger restriktionerne, bakker vi op. Men der er brug for, at statens sikkerhedsnet under erhvervslivet bliver både mere fintmasket, større og aktiveret langt hurtigere, end vi hidtil har set,« siger HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch.

Hvad er det første, du skal opleve, når der bliver åbnet op igen?



Indtil nu har hotel-, restauration- og turismeerhvervet virkelig kunnet mærke konsekvenserne af restriktionerne.

Flere har endda mistet deres arbejde. Hver femte medarbejder i hotel- og restauranterhvervet har indtil videre mistet jobbet under coronakrisen.

Derfor skal der ifølge HORESTA mere hjælp til, som rækker længere ind i fremtiden. Restriktionerne er nemlig kun forlænget til 7. februar – alligevel vil HORESTA have hjælpepakker er par uger længere.

»Vores erhverv har gennem lang tid haft store økonomiske konsekvenser som følge af krisen. Det er kun rimeligt, at virksomhederne sikres afgørende støtte, som dækker bredere og kommer ud med det samme. Og ikke mindst rækker længere ud i fremtiden, så virksomhederne får bedre mulighed for at planlægge den kommende tid,« siger Kirsten Munch.

Når Kirsten Munch siger, at hjælpen skal ud med det samme, så henviser hun til, at turisme- og oplevelseserhvervet tidligere har måttet vente i månedsvis på at få udbetalt penge fra hjælpepakker, der går helt tilbage til juli.

Det samtidig med at erhvervet tidligere også har måttet omstille sig med under et døgns varsel på nye restriktioner.