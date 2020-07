»Det er frygteligt frustrerende. I mit hoved er de flyvende rotter, og de er både farlige og aggressive«.

Det siger Jesper Stevns, medejer af Cross Café i Aarhus.

Han er en af de cafeejere, som Aarhus Stiftstidende har talt med, og som oplever store problemer med måger, der stjæler gæsternes mad eller angriber tjenerne, når de rydder af bordene.

Det koster byens caféer mange penge hver sommer. Mere nøjagtigt anslår Jesper Stevns, at det koster ham 50.000 kroner i ekstra mad, som han må erstatte.

Han understreger, at de fleste gæster tager det rigtig pænt og godt ved, at det ikke er caféens skyld, at mågerne er så nærgående.

På Cross Café og andre steder i Aarhus har man iværksat en række tiltag, der skal sikre, at mågerne ikke får fat i maden.

F.eks. skal tjenerne hurtigt ind under parasollerne med maden og hurtigt fjerne den, når gæsterne er gået.

Jesper Stevns ville ønske, at kommunen gjorde mere for at komme problemet til livs - præcis hvad de skulle gøre, ved han dog ikke, skriver avisen.

En løsning, som man har drøftet i andre kommuner, er droner, der sprøjter mågernes æg med paraffinolie, for at forhindre dem i at klække.