På overvågningsbilleder kan man se nogle unge mennesker lave hærværk og tyveri fra boksemaskiner og legedyr, som tilhører Café Retro på Rømø.

Overvågningsbilleder, som den ene ejer 42-årige Betty Laursen lagde ud på Facebook i håb om, at hærværken og tyverierne ville stoppe, da politiet ikke havde gjort noget ved det, efter det var sket to gange.

Nu har politiet så sigtet Betty Laursen for at lægge overvågningsbillederne ud på Facebook. Det fortæller Betty til B.T.

»Jeg spurgte, om jeg måtte dele det på Facebook, hvis jeg slørede deres ansigter, og jeg fik at vide af betjenten, at det måtte jeg ikke. Men jeg var så irriteret over, at det var sket to gange uden, der var blevet gjort noget, at jeg gjorde det alligevel,« siger Betty Laursen.

Og opslaget på Facebook hjalp. For siden har der hverken været tyveri eller hærværk. Flere har endda kontaktet Betty Laursen og givet oplysninger på de unge mennesker, som skulle stå bag.

Oplysninger som hun videregav til politiet. Hun fik så beskeden, at man havde sigtet fem personer i sagen. Fire unge mænd, hvis sigtelse frafald, da politiet ikke mente, der var nok beviser.

Den sidste tiltalte er Betty Laursen selv for at dele billederne på Facebook. Hun mener, det er uretfærdigt, at det nu er hende, der står til at blive straffet med en bøde.

»Synes, det er dem, der har lavet ballade, som skal straffes, så de ikke ødelægger andres ting. Vi har fået at vide, at vi nok skal betale en bøde, men jeg synes, det er uretfærdigt og tåbeligt, at vi skal betale den bøde for at forsvare vores egen matrikel,« siger Betty Laursen.

»Ejeren er sigtet i sagen, fordi det er forbudt at lægge det her op på Facebook. Du må ikke bringe billeder af en overvågning, som er intern, til offentlighedens kendskab på den måde og hænge folk ud for, at de har lavet noget,« siger politikommissær John Weber fra Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten, der først fortalte historien.

Betty Laursen oplever dog en stor opbakning fra sine gæster i cafeen, når det kommer til sagen.

»Vi har mange kunder, der har smidt lidt ekstra penge i kassen, så vi kan betale en eventuel bøde, og der vil blive startet en indsamling, hvis vi modtager en bøde.«

Ejerne af Café Retro har opgjort skaderne i forbindelse med tyveriet til over 50.000 kroner.