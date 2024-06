Livet som caféejer på Færøerne har taget noget af en drejning.

»Vi kan jo for eksempel ikke længere putte salat i vores sandwiches.«

Og lige om lidt kan deres bil ikke længere starte.

En omfattende og flere uger lang strejke på Færøerne sætter nemlig sine tydelige spor.

På Paname Café i hjertet af Torshavn står ejeren Niels Brogaard á Rógvu midt i det kaos, der efterhånden er blevet hverdag for det færøske folk.

Han er nemlig, ligesom resten af færingerne, også ramt af strejken, der siden midten af maj har sendt omkring ti procent af Færøernes befolkning hjem fra arbejde på grund af mislykkede forhandlinger om en ny overenskomst.

Der er tale om erhverv som skraldemænd, lastbilchauffører og havnearbejdere, ligesom andre arbejdsgrupper også er sendt hjem.

Et supermarked i Torshavn står tomt for varer efter flere ugers strejke. Foto: Privatfoto Vis mere Et supermarked i Torshavn står tomt for varer efter flere ugers strejke. Foto: Privatfoto

Strejken har blandt andet betydet, at supermarkedernes kølediske er tomme, og tankstationernes benzinbeholdninger er tørlagt.

Derfor har den mere komplicerede hverdag naturligvis også konsekvenser for Niels Brogaard á Rógvu som privatperson, men i særdeleshed også som caféejer.

»Vi får jo ikke leveret varer mere, så det må jeg selv hente. Vi har stadig masser at lave på cafeen, men mængden af varer bliver mindre og mindre,« fortæller han.

Og netop turene ud at hente varer skal gøres med omhu. For der er kun den mængde benzin, som der er tilbage på tanken. Derfor bliver caféejerens bil heller ikke brugt til andet, fortæller han.

Én af konsekvenserne, strejken har fået for Paname Cafe, er, at der de sidste tre uger ikke er blevet hentet affald. Foto: Amy J. Robinson Vis mere Én af konsekvenserne, strejken har fået for Paname Cafe, er, at der de sidste tre uger ikke er blevet hentet affald. Foto: Amy J. Robinson

Niels Brogaard á Rógvu ejer Paname Café med sin hustru, Carina Heinesen á Rógvu, og sammen har de to børn. Derfor er det også blevet ekstra kompliceret at være caféejer, efter dagtilbuddene over de seneste to uger er blevet lukket.

Det har blandt andet betydet, at Niels Brogaard á Rógvu og konen er blevet nødt til at skiftes til at være derhjemme.

»Det er blevet en del sværere at få dagligdagen til at hænge sammen. Vi mangler jo ikke mad, men det er klart, at når dagtilbuddene lukker, så lægger det et ekstra pres på børnefamilierne,« siger Niels Brogaard á Rógvu.

På Paname Café har de dog stadig noget at se til. For, som Niels Brogaard á Rógvu pointerer, så er der jo mange, der »ikke går på arbejde i øjeblikket.«

Cafeen har trods strejken stadigvæk gæster. Sådan, ser cafeen ud fredag formiddag. Foto: Privatfoto Vis mere Cafeen har trods strejken stadigvæk gæster. Sådan, ser cafeen ud fredag formiddag. Foto: Privatfoto

Der er dog ikke lige så meget at lave, som de normalt ville have. For turistsæsonen var lige så stille gået i gang, da strejken startede. Og turismen lider klart under strejken, mener caféejeren.

Derfor håber Niels Brogaard á Rógvu også, at der snart bliver fundet en løsning mellem de stridende parter.

»Hvis ikke de snart kommer med en løsning, så må vi jo stoppe med at servere mad. Vi var så heldige at få 150 kilo kaffe lige inden strejken, så vi burde have nok til at kunne køre 3-4 uger mere,« siger han og fortsætter:

»Jeg har jo stadig ansvaret for at holde cafeen åben for både min familie og mine medarbejderes skyld. Så vi kører videre, indtil vi ikke har flere varer.«

Forhandlingerne mellem fagforeningen og arbejdsgiverne fortsætter fredag.

Lørdag vil det vise sig, om parterne lander en aftale eller ej, skriver det færøske medie KVF.