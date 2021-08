Der har over sommeren været stor debat om unge og arbejde.

Specielt de attraktive lønninger som poder har gjort det svært for mange restauranter, caféer, udlejningsfirmaer, rengøringsselskaber mv. at finde den unge og billige arbejdskraft, de er vant til om sommeren.

Men en caféejer mener ikke, at det er podertjansen, der er problemet med den manglende arbejdskraft blandt unge. Det fortæller han til jv.dk.

Der er tale om Jan Bansø, der driver Café Kjukken i det kommunale kulturhus i Sønderborg på Als.

Selv mangler Jan Bansø ikke arbejdskraft.

Men han har en idé om, hvorfor mange andre gør.

Det forklarer han til avisen.

Og i den forbindelse kommer han med en kritik af en del unge.

»Det er ikke jobbet som podere, der er problemet. Det helt afgørende er lønnen. Nu har de unge mulighed for at feste efter corona-nedlukning i halvandet år, og så gider de ikke at arbejde. I stedet bliver de forkælet af forældrene og får lommepenge,« siger Jan Bansø.

Han er dog sikker på, at den unge arbejdskraft nok skal vende tilbage.

Det er blot et spørgsmål om tid.

For når sommerferien er ovre, forældrenes lommepenge er brugt og hverdagen melder sig, så begynder jobansøgningerne fra den unge, pengehungrende arbejdskraft at tikke ind igen, mener han.