Energikrisen får caféejer til at gå helt ny vej for at få dækket de stigende energipriser.

De kunder, som lægger vejen forbi cafeen By The Sea ved nedkørslen til stranden i Blokhus i Nordjylland, kommer nu til at betale et energitillæg.

Det skriver finans.dk

Helt konkret skal kunder betale et energitillæg på tre kroner, seks kroner eller ni kroner på alt fra fiskeanretninger til hotdogs, sodavand og kaffe.

Her ses et billede fra stranden i Blokhus. Foto: Henning Bagger Vis mere Her ses et billede fra stranden i Blokhus. Foto: Henning Bagger

Det foregår på den måde, at det koster kunden tre kroner ekstra, hvis købet er mellem 0 mellem 49 kroner.

Lyder købet på et beløb mellem 50-149 kroner, koster det seks kroner ekstra i energitillæg. Køb, der overstiger 150 kroner, bliver tilført et ekstra tillæg på ni kroner.

»Vi er tvunget til at reagere, hvis vi også skal være her til næste sæson. Siden foråret er vores udgifter til strøm steget med over 300 procent,« forklarer indehaver Rasmus Hundrup til Nordjyske om det atypiske tillæg.

Så der skal altså ekstra penge op af lommen, hvis du den næste tid skal på cafeen By The Sea i Blokhus.