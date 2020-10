Den 11. oktober kunne Fyens Stiftstidende fortælle, hvordan coronakrisen heldigvis ikke havde ramt cafékæden Café Victoria hårdt.

Ejerne fortalte, at de var kommet godt gennem de seneste seks måneder, og at man sågar havde valgt at åbne endnu filial.

Men nu er selvsamme medie ude med en ny historie om cafékæden, og den er ikke nær så flatterende.

Fyens har nemlig talt med en tidligere ansat fra Café Victoria, der har vist mediet en række Facebook-opslag fra cafékædens ejere, som ikke er så heldige.

I opslagene stiller ejerne nemlig de ansatte over for et noget kynisk valg:

Arbejd gratis eller bliv opsagt.

Den 17. marts – én uge efter den store nedlukning – skriver Café Victorias ejer, Tim Hjortebjerg, nemlig i et Facebook-opslag, at de ansattes gratis arbejdskraft er krævet, hvis virksomheden skal overleve.

To uger efter kommer der endnu et opslag.

»I må rigtig gerne tage ekstra timer. Her mener jeg, at I skal tage timer, uden at I får løn. Jeg beder jer huske på, at vi kunne have fyret jer og derved sparet rigtig mange penge. Så husk, at vi hjælper jer, og det gør vi rigtig gerne, men vi har gjort det i håbet og troen på, at I giver jeres bidrag, når dette mareridt er slut,« fremgår det ifølge Fyens af Facebook-opslaget.

Den ansatte, som Fyens har talt med, Katrine Skov Hansen, fortæller, at hun endte med imødekomme Tim Hjortebjerg, fordi hun ikke turde andet.

Det fynske medie har konfronteret Tim Hjortebjerg med Facebook-opslagene og det noget utraditionelle forslag til de ansatte, og han fortæller, at han i dag fortryder, og at opslagene er skrevet »i panik«.

Ejeren fastholder dog, at opslagene ikke skal ses som en trussel.

»Nej, det er det ikke. Og som jeg siger til dig, var vi på det tidspunkt taget fuldstændig med bukserne nede. Vi anede jo ingenting. Vi var i panik og ville gerne sikre vores arbejdsplads, både for de ansattes og vores egen skyld. Men da vi fik klarhed over økonomien, var det ikke nødvendigt at arbejde gratis,« siger han til Fyens.