»Vi ved jo ikke, hvor længe det her kommer til at stå på. Og det er det værste. Usikkerheden og tidshorisonten bekymrer mig mest.«

Sådan sagde den 51-årige café-ejer Kenny Glud Nissen, som driver Gluds Café i Ringe på Midtfyn, for næsten to måneder siden til B.T. i forbindelse med nedlukningen af Danmark – og Gluds Café – på grund af coronavirus.

I dag, næsten otte uger senere, venter Kenny Glud Nissen og alle andre i spænding på, at der skal komme 'hvid røg' op fra Marienborg, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) og de øvrige partiledere forhandler om næste fase af genåbningen af landet.

»Jeg forventer, at vi kan få lov at åbne på mandag. Det er også min fornemmelse, at de fleste andre forventer det. Jeg håber ikke, jeg bliver skuffet,« siger Kenny Glud, som allerede har tilsagt personale og er klar til at give den en skalle med ekstra rengøring på søndag.

Som næsten nystartet café-ejer kan han selvsagt mærke på økonomien, at han har måttet holde lukket i otte uger.

Men uanset hvor træls tallene kan se ud, piver han ikke, understreger han.

»Jeg har fem deltids-ansatte, som alle er blevet sendt hjem. Jeg overlever på grund af hjælpepakken, og jeg har ikke sagt nogen op, da jeg hellere vil beholde dem, så vi kan være klar fra start, når der bliver åbnet op igen,« siger han.

Mens den normale drift har været lukket, har Gluds Cafés lokaler fået en overhaling både ind- og udvendig. Samtidig har Kenny Glud Nissen bragt øl hjem til folk, ligesom han de seneste uger med succes har afprøvet en ny idé: 'Fadøl to go'.

»Jeg købte nogle en-liters patentflasker til forholdsvis billige penge, og så kan kunderne komme forbi og tage frisk fadøl med hjem. Det er blevet taget virkelig godt imod, og opbakningen fra lokalsamfundet har været fantastisk,« siger han.

Han kan dog langtfra holde en løn eller bare noget, der ligner, hjem på 'fadøl to go'.

»Det er ren branding. Og jeg vil da hellere have bare en lille omsætning end slet ingen,« som han siger.

Seneste melding fra partispidsernes forhandling på Marienborg om næste fase af genåbningen af Danmark er, at der forventes at kunne blive præsenteret en aftale senere torsdag eftermiddag.