»Alternativet er, at gæster vil blive angste.«

Sådan lyder Jørgen Christensens reaktion på mandagens pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen annoncerede, at hun ønsker at genindføre coronapasset på for eksempel indendørs serveringssteder og natklubber.

For Jørgen Christensen, der er medejer af Cafe Biografen i Odense, var pressemødet et ubehageligt forvarsel om en tid, han helst ikke vender tilbage til.

»Det er jo træls, at vi nu står i den situation, at smitten stiger igen,« siger Jørgen, der måtte holde sin café lukket under de sidste nedlukninger.

Synes du, at det er en god ide at genindføre coronapasset?

»Det var jo hele vores grundlag, der forsvandt. Det var dyrt. Der er mange, der ikke kan tåle, hvis det kommer igen.«

»Jeg vil strække mig langt for at undgå, at de bliver nødt til at lukke os ned igen. Hvis coronapasset er en del af det, så er jeg helt frisk på det,« siger caféejeren og tilføjer:

»Der er pisket en stemning op igen, og jeg synes, det værste er, at man går og bliver bange for hinanden.«

Jørgen Christensen skal både se coronapas fra henholdsvis café- og biografgæster, hvis statsministerens forslag bliver til virkelighed. Ifølge ham kræver det ikke nogen ekstra arbejdsbyrde af betydning. Tværtimod så fortæller han, at det gik fint med coronapasset sidst det var et krav.

I statsministerens tale på mandagens pressemøde lød det også, at »det er nemt at leve med coronapasset« fra ministeren. Jørgen ville dog helst leve uden. Derfor var han også overrasket over noget andet, der kom frem på pressemødet.

»Jeg fatter ikke, at der er så mange, der ikke er vaccineret. Vi må alle gøre en indsats for at få de sidste med,« siger han.

En bøn, som statsminister Mette Frederiksen også fremsagde på sit pressemøde.

Næsten fire en halv million danskere er færdigvaccineret, ifølge tal fra Statens Serum Institut 8. november 2021.