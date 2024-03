Medlem af Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune er bange for, at Agedrup Skole kun er toppen af isbjerget.

Der er en risiko for, at flere skoler i Odense rummer grænseoverskridende adfærd blandt eleverne.

Det er derfor ekstremt vigtigt at få afdækket, hvor bredt tendensen favner.

Det mener to medlemmer af Børn- og Ungeudvalget i Odense Byråd.

- Jeg er bange for, at vi kun har set toppen af isbjerget. Ikke nødvendigvis på Agedrup Skole, men på vores skoler generelt, siger medlem Rikke Beider (K).

Udmeldingen kommer, efter at der torsdag aften har været et ekstraordinært møde i kommunens Børn- og Ungeudvalg.

Her er udvalget blevet præsenteret for forvaltningens afdækning om Agedrup Skole. Det står klart, at ledelsen på skolen kendte til blandt andet tre episoder om trusler med kniv og et tilfælde, hvor et barn har fået "11-års-tæsk".

Kommunen har nu besluttet at sætte en række tiltag i gang.

Blandt andet iværksætter man en undersøgelse af, hvorvidt skolelederne på byens skoler oplever, at der kan være lignende tendenser, og om der er tilstrækkeligt med handlemuligheder.

Og det er der også ifølge medlem af Børn- og Ungeudvalget Mark Grossmann (V) stort behov for.

- Samtlige skoler bliver nu kontaktet, hvor de skal give en tilbagemelding til forvaltningen vedrørende, om de ser de samme problemstillinger. Om der er noget, der ikke har set lyset endnu, og som minder om tendenserne fra Agedrup Skole.

- Vi skal ikke overaskes igen. Så nu skal det slås ned på en gang for alle, siger Mark Grossmann.

Et andet tiltag lyder, at kommunen vil afdække potentialet for andre typer skoletilbud, end dem kommunen har nu.

Og netop dette hjørne af sagen er en svær balance, mener Mark Grossmann.

- Noget af det, der var svært for mig at acceptere, var, at man ikke kan lave en akutløsning og få dem (de krænkende børn, red.) væk på et nyt skoletilbud med det samme. Men der er jo en masse lovgivning, der beskytter alle børn - også krænkeren.

I stedet går kommunen "med det samme" i gang med at arbejde på, hvordan man - inden for lovens rammer - kan finde skoletilbud til at tage sig af denne slags elever, siger Mark Grossmann.

Det var i mandags, at både Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn kunne fortælle, at over 100 forældre til børn på Agedrup Skole havde sendt et brev til undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og Odense Kommune.

Her udtrykte de bekymring over en række hændelser på skolen.

