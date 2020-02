»Jeg håber aldrig at se dig igen.«

Sådan sagde Kristine Misane, 46 år og fra Letland, til anklageren i Københavns Byret mandag morgen, da det blev afgjort, at hun nu kan udleveres til en straffesag i sit hjemland frem for Sydafrika.

Det skriver Ritzau.

Efter 441 døgn i en celle i Vestre Fængsel i København har den lettiske kvinde mandag morgen i Københavns Byret fået dommeres ord for, at hun vil blive udleveret til sit hjemland. I de over 14 måneder har Kristine Misane ikke set sin fire-årige datter, som har boet hos Kristine Misanes søster under fængslingen i Danmark.

Den lettiske mor, Kristine Misane, kan nu udleveres til sit hjemland. Det har en dommer afgjort mandag morgen. (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt

Oprindeligt bad Sydafrika om at få Kristine Misane udleveret, og danske myndigheder efterkom anmodningen på trods af kritisable fængselsforhold.

I sidste øjeblik bad Letland om at få Kristine Misane udleveret og hindrede dermed en udlevering til Sydafrika.

B.T. har tidligere skrevet om den 46-årige Kristina Misane, der blev anholdt i Københavns Lufthavn i december 2018.

Hun var efterlyst internationalt, fordi hun i maj 2018 forlod Sydafrika med sit og sin sydafrikanske ekskærestes fælles barn i strid med en retskendelse fra Sydafrika, der forbød både ekskæresten og Kristine Misane at tage at tage barnet ud af landet. Kristine Misane har erkendt, at hun har forbrudt sig mod forbuddet mod at tage sin datter ud af Sydafrika. Men hun siger, at hun var nødt til at flygte fra sin ekskæreste, fordi hun frygtede for datterens og sit eget liv.

Kristine Misane fra Letland, sidder varetægtsfængslet i Vestre Fængsel i Danmark (siden 9. dec 2018) og nu skal udleveres til retsforfølgelse i Sydafrika, fordi hun har bortført sin og sin sydafrikanske eksmands fælles datter på i dag fire år til Letland. Her er Kristine Misane fotograferet i Vestre Fængsels besøgsrum. Foto: Bax Lindhardt

Oprindeligt var såvel anklagemyndigheden som domstolene i Danmark indstillet på at udlevere hende til Sydafrika på trods af jævnlige rapporter om elendige forhold i fængslerne.

Men i sidste øjeblik smed Kristine Misanes hjemland altså et redningsbælte ud til hende. Et døgn før en planlagt udlevering i Københavns Lufthavn til sydafrikanske betjente udstedte Letland nemlig en europæisk arrestordre på hende.

I sit hjemland vil hun nu blive retsforfulgt for de kriminelle forhold, hun er mistænkt for af de sydafrikanske myndigheder.

I sådan en situation følger det af EU-retten, at kvinden skal udleveres til Letland, der er et EU-land, frem for Sydafrika. Derfor anmodede Rigsadvokaten Københavns Byret om at træffe afgørelse om, at den lettiske statsborger skal udleveres til Letland, og den anmodning har Københavns Byret i dag fulgt.

»Spillereglerne i EU er sådan, at når et EU-land anmoder om at få udleveret en af sine egne statsborgere for at retsforfølge borgeren for kriminalitet, der er begået i et ikke-EU-land, har sådan en anmodning forrang frem for en anmodning fra land uden for EU. Derfor har Rigsadvokaten anmodet retten om, at den lettiske kvinde bliver udleveret til retsforfølgning i Letland,« siger statsadvokat Henriette Rosenborg.

Udleveringen af Kristine Misane skal ske snarest muligt og senest inden for 10 dage.

Kristine Misanes søster skriver i en mail til B.T., at hele familien er lettet over sagens udfald. I Letland vil Kristine Misane kunne se sin datter, mens retssagen mod hende forberedes og gennemføres.