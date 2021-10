Valgplakater, der opløses i regnen. Valgplakater, der hænger lavt, og nu også valgplakater, hvor nogle af bogstaverne forsvinder i sollys.

I år har der været mange bud på valgplakat-bommerter. Men en af Socialdemokratiets byrådskandidater i Aarhus Kommune stempler nu ind med et seriøst bud på en klar førsteplads.

Det drejer sig om Janus Boye (S).

Det viser sig, at hans valgplakater ikke er synderligt glade for solen og dens stråler. De resulterer nemlig i, at det første og sidste bogstav på kandidatens valgplakater mere eller mindre udviskes

Og så hedder Janus Boye altså ikke længere Janus Boye på valgplakaterne, men noget helt andet.

Desværre har enkelte af mine valgplakater åbenbart en mindre fejl, så visse bogstaver ikke kan holde til solen.



Tak til en kvik borger som gjorde mig opmærksom på det.



Hvis du ser andre af mine plakater med samme fejl, så smil.



God weekend ☀️ pic.twitter.com/kub0ULLI6x — Janus Boye (@janusboye) October 29, 2021

Janus Boye stiller op til byrådsvalget i Aarhus Kommune for Socialdemokratiet.