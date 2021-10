Aarhus Kommune bør tilbyde ansatte i kommunens brandvæsen at blive undersøgt for helbredsskader efter brug af PFOS-materialer.

Det forslag stiller Viggo Jonasen (EL) til byrådet i Aarhus.

Han ønsker, at kommunen laver en samlet indsats for opklaring og opfølgning på PFOS-forurening – herunder at kommunen skal tage initiativ til, at brandmænd kan blive undersøgt for PFOS.

»Kommunen bør tage hånd om det – som arbejdsgiver bør man have et ansvar. Aarhus har haft eget brandvæsen i mere end hundrede år, så hvis nogle har fået kræft, skal kommunen undersøge det,« siger Viggo Jonasen til B.T.

Danske Regioner har tidligere udpeget 145 lokationer, der skal undersøges nærmere for det kræftfremkaldende stof PFOS. Aarhus Kommune har fundet det sundhedsskadelige stof PFOS i vand på brandskolens område på Kirstinesminde i Skejby.

Det er brandskum, der formentlig indeholder PFOS, der har været brugt i forskellige øvelser på brandskolen frem til 2011.

I foråret udtrykte brandfolk landet over ønske om at blive undersøgt på sygehuset, ligesom 187 borgere i Korsør er blevet det.

Men følge Jyllands-Posten er flere blevet mødt med besked om selv at betale.

»Jeg synes, kommunen skal give det tilbud til ansatte i kommunens brandvæsen. Har man mistanke, skal kommunen tage initiativ til at få det afklaret,« siger Viggo Jonasen.

Hvordan det konkret skal fungere, mener Viggo Jonasen, at embedsmænd og fagfolk må tage sig af.

Flere brandmænd landet over har efter fund af PFOS i brandskum ønsket at blive undersøgt for det kræftfremkaldende stof.

»Jeg har selv håndteret stoffet. Og så tænker man selvfølgelig over, hvad det betyder for både en selv, men også for ens børn,« sagde tidligere brandmand og nu faglig sekretær i FOA, Peter Ottosen, til B.T. i september.