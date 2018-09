18-årige Morten Bast Hall sidder i dag i byrådet i Hørsholm Kommune, men for ét år siden stod han i et telt, mens en række unge piger blev udsat for ydmygende og krænkende udfordringer. Morten var på det tidspunkt elevrådsformand på Rungsted Gymnasium, som han dimitterede fra i år, men denne eftermiddag stod han og delte en øl med en ven, mens de håbefulde piger fra første årgang på skolen kæmpede om at komme med til årets 'drengemiddag'.

»Jeg førte kampagne sidste efterår, så jeg nåede kun at være til den audition i ti minutter, hvor jeg fik en øl med en kammerat. Men efter at have set videoen kan jeg godt se, at det ser lidt skidt ud,« siger Morten Bast Hall, der repræsenterer De Konservative i byrådet i Hørsholm Kommune, til B.T.

Over for B.T. har 17-årige Anja Leighton beskrevet sine oplevelser med en audition i 2016, hvor pigerne på Rungsted Gymnasium skulle sutte på en agurk og slikke flødeskum fra en afklædt dreng, men et lignende ritual blev også afholdt i 2017, og det er altså her, at Morten Bast Hall var til stede.

B.T. er i besiddelse af en video fra den omtalte audition i 2017, og der kan man se, hvordan de unge piger blandt andet skal stikke en banan med flødeskum ned i halsen, mens også en pige skal sætte sig på knæ foran en dreng og gabe ned over en agurk med et GoPro-kamera, som drengen har placeret mellem sine ben.

I situationen med agurken jubler og klapper drengens venner, mens én også sætter sig på hug på siden og fanger den bedste kameravinkel med sin mobiltelefon, så han kan dokumentere øjeblikket, hvor pigen simulerer et blowjob foran den store skare af drenge.

»Jeg synes, at det er godt, at der bliver gjort op med traditionen. Min oplevelser var, at der var ingen modstandsbølge dengang, som der er nu,« siger Morten Bast Hall.

Den nu 18-årige politiker var altså elevrådsformand under auditionen, men set i bakspejlet har han svært ved at vurdere, hvordan han kunne have gjort noget.

»Man skal se meget langt ind i fremtiden for at forudsige, hvad der ville ske i dag med alt den her omtale. Men jeg så da gerne, at man ikke havde holdt arrangementet på den måde. Når man ser på selv konceptet, så synes jeg da også, at det på mange måder virker usundt,« siger Morten Bast Hall.

Fakta Har du været en af dem, der ikke blev valgt? B.T. har bragt et længere interview med Anja Leighton, der var en del af den ydmygende audition på Rungsted Gymnasium, men vi vil også gerne tale med en pige eller dreng, der har været en af dem, der ikke blev 'nomineret' af eleverne fra tredje årgang, og som kan sætte nogle ord på, hvordan det er at blive ekskluderet. Er du en af dem, og har du lyst til at fortælle din historie? Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

Byrådsmedlemmet fortæller desuden, at han ikke fortryder sin deltagelse, da han »ikke gjorde noget«. Til gengæld ville han agere anderledes, hvis han i dag var elevrådsformand.

»Hvis jeg var elevrådsformand lige nu efter omtalen i B.T. ville jeg opfordre til, at man gjorde op med den tradition,« fortæller Morten, der også understreger, at drengene til auditionen ikke havde intensioner om at krænke pigerne.

B.T. har i den seneste uge bragt en række artikler om traditionerne med drenge- og pigemiddage på Rungsted Gymnasium, og det fik mandag de ældste elever på skolen til at bedyre, at årets middag er aflyst.

Konsekvenserne var hårdere på Lyngby Handelsgymnasium Knord tirsdag, efter B.T. bragte en yderst bramfri invitation til en 'drenge/pige middag'. Her blev en ukendt antal drenge bag invitationen sendt hjem med en skriftlig partshøring, der potentielt kan føre til en sanktion.