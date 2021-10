»Her kan vi hjælpe hinanden med at blive smittet med corona, så vi kan udvikle naturlig immunitet.«

Sådan skriver medstifter af det politiske parti Frihedslisten og kandidat til byrådet i København Per Brændgaard Mikkelsen i hans nyoprettede Facebookgruppe, ‘Smittekæden’, der foreløbigt har 111 medlemmer.

Ifølge Brændgaard har hans smittekæde-stunt fået ham politianmeldt. Det forsøger B.T. at få bekræftet, men det er endnu ikke lykkedes.

Torsdag annoncerede Brændgaard, at han nu selv var blevet smittet med coronavirus ved at tage ud til en coronasyg og indtage kropsvæsker fra vedkommende.

Efterfølgende har han så inviteret gruppens medlemmer til at komme og blive smittet af ham på Østerbro. Forinden havde han filmet sig selv ringe til Smitteopsporingen for at søge råd til, hvordan han kunne blive smittet med coronavirus.

Hvorvidt han rent faktisk er blevet smittet, er dog ikke helt sikkert.

»Jeg nægter at lade mig teste. Det er en måde at bøje sig for den totalitære stat,« siger Per Brændgaard Mikkelsen i en video på sin hjemmeside.

Det vides endnu ikke, hvem der angiveligt har politianmeldt Per Brændgaard. I en video på hans hjemmeside understreger Brændgaard dog, hvad han mener om anmeldelsen.

»Kære politi og militær, se nu at komme ind i kampen og find ud af hvilken side det er, I vil slås for,« siger vaccineskeptikeren Per Brændgaard, der mener at en global mafia står bag coronapandemien.

Hvis du synes, at navnet Per Brændgaard er bekendt, så er det fordi, at han flere gange har været i mediernes søgelys.

Han er bedst kendt som krammeterapeuten og har flere domme på samvittigheden. Senest blev han idømt ti dagsbøder af 8.500 for at overfalde DSB-ansatte med skældsord, ved en episode, hvor han blev bedt om tage mundbind på i toget.

Tidligere har Brændgaard været anklaget for voldtægt, hvor han i første omgang blev idømt en fængselsstraf i byretten, men senere blev frifundet i landsretten.

Per Brændgaard stiller op for partiet Frihedslisten til kommunalvalget 16. november. Partiet går som navnet antyder ind for frihed for individet, familien og samfundet.

B.T. har forsøgt at på Per Brændgaard Mikkelsen i tale, men det er ikke lykkedes i skrivende stund.