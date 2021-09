Der skal strammes op i Aalborg Kommune.

De nuværende regler har samlet støv i næsten et årti, og efter B.T.s afsløringer af dyre rejser på borgernes regning, har Magistraten nu besluttet at gå reglerne efter.

»Vi drøftede, at man med stor fordel kan se på, hvilke retningslinjer, der gør sig gældende ved udlandsrejser,« forklarer Mads Duedahl (V), der er rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen og medlem af Magistraten.

Det var borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), der havde indkaldt til mødet, som kommer i kølvandet på, at B.T. de seneste uger har beskrevet, hvordan delegationer fra Aalborg Kommune, heriblandt borgmesteren selv, har brugt flere hundredetusinde kroner på MIPIM-messen i Cannes. Penge der blandt andet er gået til dyre værelser, spiritus og bookinger af mødelokaler.

Aalborg Kommune har i 2018, 2019 og i den aflyste 2020-udgave af MIPIM booket mødelokaler i Cannes til en samlet værdi af 378.925 kroner. For derefter kun at mødes med andre danskere i Cannes.

»Det er otte år siden, vi sidst har kigget retningslinjerne i gennem, så derfor giver det mening at gøre det nu,« lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen.

Mads Duedahl forklarer, at der på mødet i Magistraten var bred enighed om, at der nu skal strammes op.

»Sandheden er jo, at vi ikke haft særligt klare retningslinjer. Vi har besluttet, at forvaltningen blandt andet vil se på, hvordan andre kommuner gør, og så vil det være op til et nyt byråd at vedtage nogle nye retningslinjer,« siger Mads Duedahl med henvisning til kommunalvalget, der afholdes i år 16. november.

Til sammenligning brugte den daværende københavnske teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) sammenlagt 3.771 kroner på sine tre overnatninger, da hun deltog i ejendomsmessen i 2018, viser dokumenter fra Københavns Kommune.

Ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsens regler må statslige ansatte, der er på udlandsrejser, maksimalt bruge 1.234 kroner på en overnatning pr. nat på et hotel i Frankrig.

Mads Duedahl kommer ikke til at være med til at vedtage de nye retningslinjer for udlandsrejser i byrådet, da han ikke genopstiller til byrådet.