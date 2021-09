Onsdag eftermiddagvar der møde mellem kommunen og fonden bag Cloud Ciy, hvor trådene blev redt ud.

35 millioner kroner. Det er, hvad byrådet har givet en bevilling på til projektet Cloud City på Spritten ved Aalborg Akvavits gamle grund.

Byrådet var bare ikke blevet orienteret om, at Sprittens kommende vartegn er blevet ændret fra at bestå overvejende af glas fremfor beton. Det kom bag på blandt andet viceborgmester fra Dansk Folkeparti Kristoffer Hjort Storm, som deltog i onsdagens møde.

»Det bliver betegnet som en fejl, og alle kan begå fejl, men jeg tror, bestyrelsen har været lidt i en osteklokke i forhold til, hvem som skal have information, og det kan godt ærgre mig,« lyder det fra Kristoffer Hjort Storm, som fortsætter:

»Det er, hvad der kan ske, men det skal ikke ske igen, og jeg forventer, at kommunikationen til byrådet er bedre fremover, når der er sådan nogle sager her. Det har jeg en fornemmelse af, at bestyrelsen forstod.«

For Kristoffer Hjort Storm er det vigtigste, at kommunikationen fremover bliver bedre for at undgå, at byrådet står tilbage med undrende blikke.

»Jeg er spændt på at se, hvordan det ender. Det her kan gå hen og blive Aalborgs største varemærke, og det skal ikke ødelægges af, at det bliver noget pangel. Bestyrelsen skal have lov til at arbejde, men de skal sørge for at holde os orienteret i byrådet, så det ikke ender med, at folk på gaden ved mere om projektet, end vi gør. Det er pinligt.«

Overskriften for mødet mellem kommunen og fonden bag Cloud City bliver således gennemsigtighed og ordentlighed, hvis det står til Kristoffer Hjort Storm.

»Det havde bare været mere ordentligt, hvis de havde involveret os i processen. Det handler om respekt for de mennesker, som har taget beslutningen om at give det her bidrag. Det havde betydet alverden, hvis vi havde følt os ordentligt respekteret.«

Formålet med aftens møde var at få redt trådene ud og få skabt en bedre dialog mellem fonden og bidragsydere. En dialog, som man med fordel kunne have haft for et halvt år siden, da der var temamøde i maj.

»Det undrer mig stadigvæk meget, at de embedsfolkene ikke meldte det ud der, da de havde verdens bedste mulighed for at orientere om ændringen i projektet. Nu har vi fået informationerne, og nu håber jeg, at den del af projektet kan køre fornuftigt fremover.«