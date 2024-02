Nok er nok.

Byrådet i Aarhus Kommune har besluttet, at legepladser, der har problemer med fritliggende hundelorte, nu må aflåses uden for åbningstiden, skriver tv2ostjylland.dk.

»Den her beslutning er blevet truffet, fordi der ganske enkelt har været nogle grimme tilfælde hos nogle af institutionerne, som har gjort, at personalet har brugt ualmindelig lang tid på at gå og samle op,« siger Mathilde Hjort Bressum (V), der er medlem af Børn og Unge-udvalget i Aarhus Kommune, til det regionale medie.

Før var reglerne sådan, at legepladser tilknyttet daginstitutioner i Aarhus Kommune er offentlige og frit tilgængelige, når børn og pædagoger er gået hjem.

Men det er blandt andet kommet frem, at pædagogerne i en børnehave i Højbjerg lidt uden for Aarhus går og samler hundelorte op på legepladsen hver morgen.

I en daginstitution i Viby, der også er forstad til Aarhus, samler de ansatte endda op til tre kilo lort op flere gange om ugen.

Og nu skrider politikerne i byrådet altså til handling, og sørger for, at legepladserne må låses af.