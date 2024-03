Køge Kommunes byråd er blevet enigt om at lade ministerie kigge sagsbehandling på Borup Skole igennem.

Køge Kommune vil have hjælp til at kigge sig selv efter i sømmene af Børne- og Undervisningsministeriet.

Det er konklusionen, efter at byrådsmedlemmer i kommunen sent tirsdag eftermiddag mødtes på rådhuset til et hasteindkaldt møde om angiveligt grænseoverskridende adfærd på Borup Skole.

- Vi er kommet frem til her i aften, at vi vil spørge undervisningsministeriet, om det kan hjælpe os med at kigge alle sagerne igennem og se, om vi kunne have gjort noget anderledes, siger Marie Stærke (S), der er borgmester i kommunen, til DR.

Mødet blev stablet på benene, da flere af medlemmerne i byrådet ikke har følt sig tilstrækkeligt informeret om sagen.

Det lyder fra Marie Stærke, at det samlede byråd nu er blevet opdateret, hvilket hun og det resterende byråd er tilfredse med, siger hun.

Grænseoverskridende adfærd har angiveligt været en del af hverdagen i indskolingen på Borup Skole de seneste to år, har flere medier berettet om de seneste par dage.

Ved episoderne på Borup Skole er der tale om både vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser, skriver TV 2 og det regionale medie sn.dk.

Tidligere tirsdag lød det fra direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune Henrik Laybourn, at man også ville inddrage Børne- og Undervisningsministeriet i vidensdeling.

Det fremgik ikke konkret, hvad der skulle vidensdeles. Men Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) sagde kort efter til TV2, at ministeriet bistår kommunen med at hjælpe lokalsamfundet bedst muligt.

Selv om byrådet nu gerne vil have, at ministeriet kigger kommunen over skulderen for at se, om den kunne have gjort noget anderledes, mener borgmesteren ikke, at der er blevet handlet forkert.

Det siger Marie Stærke til TV 2 efter mødet.

- I de konkrete henvendelser og underretninger, der er der sket en opfølgning. Lovgivningen siger, at vi skal følge op inden for 24 timer, og det er præcist det, vi har gjort, siger hun til mediet og påpeger, kommunen har gjort sin pligt.

Forældrene i indskolingen er indkaldt til et møde af kommunen onsdag, hvorefter der vil være en orientering til pressen.

/ritzau/