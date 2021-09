For de ældste elever på Næsby Skole i Odense er der fortsat ikke udsigt til at kunne vende tilbage til fysisk undervisning.

Eleverne har siddet hjemme siden 24. august, hvor chefen for Byggeri og Ejendomme i Odense Kommune, Per Rygaard, lukkede skolen delvis, fordi skolebygningen viste sig at være usikker.

»Et forældremøde ville vi for eksempel ikke kunne forsvare at afholde, fordi vi ikke kan garantere, at folk ikke vil stimle sammen,« siger bygningschefen.

Beslutningen blev truffet, fordi ingeniørrapporter viste, at bygningens etageadskillelse ikke overholder kravene til sikkerhed.

En aktindsigt i sagen, som B.T. Odense har fået, viser nu, at skolen allerede 13. august fik en rapport indeholdende flere anbefalinger til, hvordan skolen skulle bruges, hvis man ville sikre, at skolebygningens bæreevne ikke blev belastet ud over, hvad der ville være forsvarligt.

Det fremgår bl.a. af rapporten, at der skulle sikres en »jævn fordeling af borde« i klasselokalerne, og at rytmisk leg ikke er en god ide.

Det skyldes blandt andet, at ingeniørfirmaets beregninger viser, at »momentbrudbæreevnen« er udnyttet 95 procent.

Ifølge Per Rygaard blev det først klart 24. august, at skolens behov ikke var forenelige med de anbefalinger, som rådgivende ingeniør Henry Jensen var afsender på, i den rapport, som kommunen altså modtog allerede 13. august.

»For at få den ønskede sikkerhed skulle vi sætte nogle restriktioner op for skolens elever og medarbejdere, som man ikke kan drive en skole under i dag.«

Hvorfor tager det 14 dage at regne ud, at børn i skolealderen hopper?

»Så let er det heller ikke at regne ud. Et enkelt barn kan godt hoppe, men vi skulle undersøge, hvordan margen vil være i spidsbelastninger som for eksempel, når tre klasser hopper – plus inddrage mange andre parametre. Overordnet set kunne vi ikke få den ønskede sikkerhed i forhold til fremtidens undervisning.«

Selvom forvaltningen nu venter på en 'Second Opinion' fra Rambøll, ligger det dog ifølge bygningschefen fast, at eleverne ikke umiddelbart kommer tilbage til den såkaldte »nye« del af skolebygningen, som er fra 1965.