Onsdag morgen kunne folk i København - og store dele af verden - blive mødt af et usædvanligt syn på vej på arbejde.

En række prominente bygninger fremstod badet i blåt lys og tog sig dermed noget anderledes ud end normalt.

Årsagen skal findes i, at der verden rundt markeres den årlige Børnenes dag. Og markeringen i år er ekstra speciel, da det fejres, at FN's Børnekonvention fylder 30 år.

I København var Hovedbanegården badet i blåt lys. Det samme var Industriens Hus ved Rådhuspladsen.

Andre steder på planeten var blandt andet Giza-pyramiden i Egypten, operahuset i Sydney, Akropolis i Athen, Panamakanalen i Panama, Petra i Jordan, Brandenburg Tor i Berlin og Empire State-bygningen i New York være oplyst med blå farve.

I en pressemeddelelse fra Unicef beskrives det, at netop Børnekonventionen kendes af forbavsende få danske børn.

Således kender kun 15 procent af danske børn konventionen, skriver Unicef, der også slår fast, hvorfor den er vigtig.

'Meget er blevet bedre på de 30 år siden alle verdens børn fik deres egne rettigheder 20. november 1989. Børn ses i dag som individer med egne rettigheder. Revselsesretten er ophævet og børn inddrages nu i langt højere grad i sager, der vedrører dem, som fx skilsmisseprocesser og socialsager,' lyder det fra Unicef.

Der er dog fortsat meget at kæmpe for, når det gælder børns rettigheder.

Både i Danmark og i resten af verden.

'Men der er stadig områder, hvor det halter, herunder kendskabet til at man overhovedet som barn har en helt særlig konvention med rettigheder der gælder for børn overalt i verden.'

Og det er netop for at gøre opmærksom på, at Børnekonventionen findes og for at sætte fokus på børns rettigheder, at bygninger blev badet i blåt.