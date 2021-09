Der var ikke ambitioner, der manglede, da Jens Mathiesen som direktør for Scandic Hotels A/S holdt pressemøde i 2017.

Pressemødet beskrev dengang det planlagte hotel og konferencecenter i Aarhus Ø, der ifølge direktøren selv skulle blive det største hotel i Danmark uden for København.

Men her fire år senere har piben fået en anden lyd. Det skriver Stiften.dk.

Coronakrisen har nemlig betydet, at hoteloperatøren nu neddrosler sine ambitioner for kongreshotellet markant.

»Vi har lært en masse under pandemien og kan se, at både nationale og internationale gæster har en anden adfærd,« siger Søren Faerber, administrerende direktør for Scandic i Danmark, i en skriftlig kommentar til Stiften.dk.

Kongreshotellet forventes således at gå fra de planglagte 500 værelser til 350.

Konferencesalen, der ellers var planlagt at kunne rumme 2.000 mennesker, kommer samtidig til "kun" at kunne samle 700-800 mennesker.

Til gengæld skrues der op for projektets spa-del, som skal indtage de fire øverste etager, hvor der også bliver et loungeområde samt en skybar. Sådan lyder bygherrens og Scandics ændringsforslag, som nu skal godkendes af Aarhus Byråd, skriver stiften.dk

Det er stjernearkitekten Bjarke Ingels, der har tegnet kongreshotellet, og milliardæren Anders Holch Povlsen er medinvestor. Det forventes at stå færdigt i 2026.