Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Byggevirksomheden Muffbyg A/S er gået konkurs.

Det betyder, at 120 mennesker mister deres arbejde, og leverandører samt underentreprenører lider tab, skriver byggedagbladet Licitationen ud fra en pressemeddelelse.

Direktør Jakob Muff skriver i pressemeddelelsen, at virksomheden i den senere tid har »mistet overblikket« over en rækkeprojekter »med store tab til følge.«

Muffbyg er af flere underleverandører blevet beskyldt for at skylde et større millionbeløb, og situationen kulminerede i en række kritiske artikler om virksomheden i JydskeVestkysten.

Det havde store konsekvenser for Muffbyg, som ellers ifølge direktøren var klar til betale sin gæld og sikre fremdrift i februar.

»Da vi fra slutningen af samme måned blev udsat for en række kritiske artikler i JydskeVestkysten, hvor op til 10 år gamle tvister med underentreprenører blev fremdraget, indtrådte en dominoeffekt, og planen begyndte at smuldre. Vi kom under et voldsomt pres, som vi ikke var i stand til at modstå.«