Der er to muligheder. Enten kan vinduet åbnes, og så sidder klassen i en permanent, forstyrrende byggelarm, eller også kan det blive lukket, og så kan lærere og elever byde et forfærdeligt indeklima velkommen.

Ingen af løsningerne er holdbare, men ikke desto mindre er det virkeligheden på Brønshøj Skole i København. Et langtrækkende byggeri på skolen har skabt kaoslignende tilstande, og vindues-dillemaet er kun ét af mange arbejdsforhold for lærere og elever, der er stærkt kritisable.

Eleverne får ikke den undervisning, de bør have. Der ligger sømpistoler, save og andre værktøjer rundt på gangene. Og så er lærerne også påvirkede af et ringe arbejdsmiljø.

Sådan ser det ud på gangene på Brønshøj Skole Foto: Privatfoto Vis mere Sådan ser det ud på gangene på Brønshøj Skole Foto: Privatfoto

»Vi er den grad i knæ. Jeg oplever dagligt grædende kolleger, som jeg må tale med. Ord kan næsten ikke beskrive det,« siger Niels Korsgaard-Pedersen, der er arbejdsmiljørepræsentant på skolen, til KLFnet, der er et nyhedsmedie under Københavns Lærerforening.

Hele sagen handler om et stort byggeri på og ved Brønshøj Skole, som nu har været i gang i fem år. Undervejs har det været gået i stå efter 'projektmæssige og kontraktlige forhold', men nu var det planen, at byggeriet skulle være færdigt til det nye skoleår.

Brønshøj Skole er langt fra færdig Foto: Jan Klint Poulsen Vis mere Brønshøj Skole er langt fra færdig Foto: Jan Klint Poulsen

Det er bestemt ikke tilfældet.

Håndværkerne er stadig i fuld gang på skolen, men det er ikke den sidste sten, der er ved at blive muret i disse dage. Det forventes nemlig først, at byggeriet er færdigt omkring efterårsferien.

Lærerne er midlertidigt indlogeret i ét stort rum, hvor de skal klare alt fra forberedelse til frokostspisning. Og når de skal af med frokosten, skal de omkring 80 lærere kæmpe om i alt to personaletoiletter.

Miljøet er stressende for lærerne, og det går selvsagt ud over undervisningen, der må aflyses, når lærerne bukker under.

»Vi bliver rigtig stressede. Vi bliver kede af det, fordi vi ikke føler, at der er ro til den undervisning, vi gerne vil have,« siger Birgitte Pedersen, der et tillidsrepræsentant på skolen, til KLFnet.

Niels Korsgaard-Pedersen og Birgitte Pedersen ønsker ikke at uddybe sagen yderligere, men B.T. har talt med Matias Rona, der er lærer på Brønshøj Skole, og han beskriver stemningen som »meget presset«.

»Der er meget presset stemning. Det er der på grund af arbejdsforholdene, men samtidig også fordi vi ikke kan få lov at levere den undervisning, vi gerne vil,« siger han.

Matias Rona fortæller desuden, at »folk begynder at lægge sig med sygdom«.

Sådan ser det ud i lærernes midlertidige 'lærerværelse' Foto: Matias Rona Vis mere Sådan ser det ud i lærernes midlertidige 'lærerværelse' Foto: Matias Rona

Ansvaret ligger hos kommunen, og børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen er da også 'ærgerlig' over situationen.

»Brønshøj Skole bliver en fantastisk skole, når renoveringen er færdig, og det er utrolig ærgerligt, at vi står i den situation, at skolen ikke er blevet klar til skolestart, som det var planen og forventningen. Nu sætter vi alt ind på at komme i mål hurtigst muligt, « skriver han i en skriftlig mail til B.T., hvor han også oplyser, at man nu vil finde ud af, hvordan man på bedste vis hjælper lærerne, indtil byggeriet er færdigt.

Jesper Christensen ønskede ikke at stille op til et interview. Det samme er tilfældet med skoleleder på Brønshøj Skole, Mikkel Wiene.